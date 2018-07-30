Askerde iznini kullanmayıp erken terhis alan ailenin tek çocuğu Barış Koşmaz (25), 15 gün önce Antalya’ya geldi. Dün gece ise bir arkadaşıyla Karaalioğlu Parkı’na gelen Barış Koşmaz, tek başına falezlerden inmeye başladı. Barış Koşmaz’ı görmekte zorluk çeken arkadaşı geç olduğu için onu telefonla arayarak yanına çağırdı.

'TAMAM, GELİYORUM' DEDİ AMA...

Barış Koşmaz 'Tamam, geliyorum' dedikten 5 dakika sonra yukarıya çıkarken dengesini kaybedip yaklaşık 20 metrelik yükseklikten düştü. Bu sırada arkadaşı tekrar aradığında Barış Koşmaz’a ulaşamayınca polisi aradı. Olay yerine gelen polisin yaptığı aramalar sonucu Barış Koşmaz’ın cansız bedeni denizde bulundu.

'MAZİDE KALANLAR KAYALIKLARA VURMUŞTUR'

Öte yandan Barış Koşmaz’ın sosyal medyadaki hesabında 2015 yılında falezlerdeki çekildiği fotoğrafında arkadaşlarıyla girdiği diyalog dikkat çekti.

Fotoğrafı "Bazen maziyi sallayacaksın" başlığıyla paylaşan Barış Koşmaz’a arkadaşı "Sallarken kayalıklara vurmayasın" yorumunda bulundu. Buna karşılık olarak Barış Koşmaz'ın da "Zaten mazide kalanlar çılgın dalgalara kapılıp kayalıklara vurmuştur" dediği görüldü.

İHA







