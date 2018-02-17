’Fanatik Türkiye Buluşmaları’ Adana’dan başladı

‘KÜLÜPLER VE MEDYA DESTEL OLMALI’

Erdinç Şahin

ilkini organize ettiği’na evsahipliği yaptı. Duayen spor yazarları, genç nesli uyuşturucu madde bağımlılığı ve terör tehdidinden uzak tutmak için spora teşvik edilmesi gerektiğini, bunun için de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni bir eğitim modeli geliştirmesine ihtiyaç olduğu görüşünü öne çıkardı.Panele Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen ve spor yorumcuları Mehmet Demirkol ile Tunç Kayacı katıldı. Organizasyona ilgi büyük olunca Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu tamamen doldu.Kentteki gençlere önemli müjdeler veren Akyürek’in sözleri salonda büyük alkış aldı.“Gençlere ve spora yatırım yapıyoruz. Türkiye gençlerini tehdit eden iki büyük unsur var. Birisi uyuşturucu diğeri ise terör. Zaten terör örgütleri de uyuşturucudan beslendiği için biz gençlerimizi ne kadar spora yönlendirir, sporu ne kadar cazip hale getirirsek, gençlerimizi bu mikroptan kurtarmış olacağız. Bu konuda üzerimize düşenin çok daha fazlasını yapmanın çırpınışı içerisindeyiz. Gerek spor kulüplerinin gerekse medyanın da desteklerini bekliyoruz.”“Türkiye’de eğitim sistemi değişmediği sürece çocukların spor yapma şansı az. Spora olan ilgi alaka güzel de Türkiye’de ki bu gençlerin spor yapabilmesi için eğitim sistemimizin tekrar düzelmesi lazım. Bugün sabah 7.30’da okula gidip akşam okuldan gelen çocuğun spor yapabilme imkanı çok zor. Bugün Finlandiya ve Almanya modelleri var. Saat 2’de en geç okul bitiyor ve çocuk sporunu yapıyor. Bunun düzeltilmesi lazım.”“Hangi branşta başarı gelirse Fanatik Gazetesi’nde yer veriyoruz. Fransa’nın spora harcadığı para bizim Maliye Bakanlığı’nın bütçesi kadar. Fransa’da lisanslı bisikletçi 644 bin, Türkiye’de 28 bin. Tenisçileri 1 milyon, bizim 28 bin. Yine de böylesi dağılıma rağmen olimpik sporlara değer veriliyor. Şu anda Kış Olimpiyatları’na tam sayfa yer ayırabilen tek gazeteyiz. Fransa 100 sporcuyla giderken biz 6 sporcu ile Kış Olimpiyatları’na gidiyoruz. Maalesef bu sadece basının sorunu değil. Hal böyle olunca biz de kısıtlı bir çerçeveye hapsoluyoruz. Bu çerçeve de futbol. Futbol deyince de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor gibi takımlar.”“Gençlerimizin bugünün dünyasında 9 saat okula gitmesine gerek yok. Bunu değiştirmemiz lazım. Finlandiya’da okul 3 saat. Benim oğlan biraz hiperaktif, 6 yaşındaki çocuğu sınıfa soktuk, oturtamadım adamı. Enerji patlaması yaşıyor adam. Bu işi çözmüş birçok ülke var. Biz de çözmeliyiz en fazla biz çaba göstermeliyiz. Çünkü en fazla çocuk bizde var. Avrupa’nın Brezilya’sı olmamamız için hiçbir neden yok. Bursa’da beni bir konuşmaya davet etmişlerdi. Felaket bir trafik vardı. O zaman demiştim ki ’Bu şehirden bir şampiyon çıkması lazım.’ Umarım Adana’dan da bir şampiyon çıkar.”“Biz hayatta ne kadar darbe yediysek hayatta bu darbelerin bir suçlusu, bir put yaratmamız lazım. Onlar da genelde hakemler oluyor. Yani bütün dertlerimizi onların üzerinden anlatıyoruz. Hem güçlü hem en mağduruz. Halbuki şunları yapsak bütün sorunlarımız çözülür. Sporcu acısı denen bir şey vardır. Sporcunun çektiği acı vardır. Bir kas ağrısı vardır. Onları yaşamamış adamın hakemle oyuncuyla teknik direktörle ilgili lafları böyle oluyor. Yani o sporcunun derdini tasasını, menisküsünü birazcık yaşamış olmak lazım. Günde 10 kilometre yürüsen sen de o kas ağrısı nedir bilirsin. O adam hakkında daha konuşurken daha dikkatli konuşursun” dedi.“Türkiye’de sporu Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapması lazım. Ayrıca bir kere kendimizi iyi konumlandırmamız gerekiyor; ’Ben neyim, bizden ne çıkar?’ diye. Bizden çıkacak olan öncelikle sporcudur. Bizim okullarımızın yarısı sadece futbolcu çıkarmaya karar verse Türkiye yırtar. Brezilya’nın 11 bin tane yurt dışında oynayan oyuncusu var. Bizde 4 tane olduğu zaman göbek atıyoruz. Cengiz, Roma’da 2 gol attı ortalık yıkıldı. Bir arkadaşım ’Bu adam beyin cerrahı mı’ dedi. ’Hayır’ dedim. ’Futbolcu değil mi’ dedi. ’Evet’ dedim. ’Ee gol attı neden seviniyorsunuz bu kadar? Gol attı diye seviniyorsunuz. Neden seviniyorsunuz tabii ki adam atacak’ dedi.”