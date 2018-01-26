Far Cry 5 sistem gereksinimleri açıklandı

Adem Özdoğan

Ubisoft sonundaiçin merakla beklenen PC sistem gereksinimlerini yayınladı. Üstelik geliştirici firma oldukça kapsamlı bir liste yayınladı. Aşağıdaki listeye bakarakiçin PC’nize uygun performansı görebilirsiniz.MİNİMUM:Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz ya da eşdeğeriNVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD R9 270 (2GB VRAM Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)8GB720pDüşükÖNERİLEN (60 FPS):: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit): Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz ya da eşdeğeriNVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X (4GB VRAM Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)8GB: 1080pYüksek4K 30 FPS:Windows 10 (64-bit)Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz veya eşdeğeriNVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56 (8GB VRAM Shader Model 5.0 ya da daha iyisi): 16GB2160pYüksek4K 60 FPS:Windows 10 (64-bit): Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz ya da AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz veya eşdegerNVIDIA GeForce GTX 1080 SLI or AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)16GB2160pYüksek/Ultra