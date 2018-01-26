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Far Cry 5 sistem gereksinimleri açıklandı

Bir süredir Ubisoft tarafından geliştirme aşamasında bulunan ve önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenilen Far Cry 5 hakkında yeni haberler var

Far Cry 5 sistem gereksinimleri açıklandı
Ubisoft sonunda Far Cry 5 için merakla beklenen PC sistem gereksinimlerini yayınladı. Üstelik geliştirici firma oldukça kapsamlı bir liste yayınladı. Aşağıdaki listeye bakarak Far Cry 5 için PC’nize uygun performansı görebilirsiniz.

Far Cry 5 PC sistem gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz ya da eşdeğeri
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD R9 270 (2GB VRAM Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)
RAM: 8GB
Çözünürlük: 720p
Video Ayarı: Düşük

ÖNERİLEN (60 FPS):

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz ya da eşdeğeri
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X (4GB VRAM Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)
RAM: 8GB
Çözünürlük: 1080p
Video Ayarı: Yüksek

4K 30 FPS:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz veya eşdeğeri
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56 (8GB VRAM Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)
RAM: 16GB
Çözünürlük: 2160p
Video Ayarı: Yüksek

4K 60 FPS:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz ya da AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz veya eşdeger
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI or AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)
RAM: 16GB
Çözünürlük: 2160p
Video Ayarı: Yüksek/Ultra


NOKİA 10, 5 ANA KAMERAYA SAHİP OLACAK!



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