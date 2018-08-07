Farklı okul türü seçme zorunluluğu yok

Lise yerleştirmelerinde 91 bin 687 öğrenci tercih yaptığı halde açıkta kaldı. Birçok öğrenci de istediği okula yerleşemedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ‘Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’yla soruna çözüm bulmaya çalıştı. MEB, nakil döneminden önce 2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda değişiklik yaptı. Yerleştirmeye esas kriterlerde önemli değişikliklere gidildi.

MEB’ten çözüm

Yeni liseye geçiş sisteminde en çok tartışılan konulardan biri ‘kayıt alanı’nda istediği okul türü az olan öğrencilerin ‘komşu bölge’den okul seçebilmek için istemediği okul türünü de tercih etmek zorunda kalmasıydı. Eski uygulamada öğrencilerin 3 okul türü yazma zorunluluğu vardı. Nakil döneminde bu zorunluluk yok. Bakanlığın yayımladığı kılavuz ile getirmeye çalıştığı çözümler şöyle:

TERCİH SAYISI ARTIRILDI

● Tercih önceliği kaldırıldı.

● Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak. Öğrenciler istediği okul türünü seçebilecek.

● Sınavla ve yerel yerleştirme için tercih sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı.

● Yerleştirmede ortaokul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek. Yerel yerleştirmede okul puanı yüksek öğrenciler açıkta kalarak, daha düşük puanlı öğrenciler yerleşmişti. Yeni uygulamayla yerleştirmelerde adresin ardından okul puanına bakılacak.

Puan öncelikli olacak

● Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenciler, tercihler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

● Sınavla öğrenci alan liseler için öğrenciler her nakil döneminde 5 tercih yapma hakkına sahip olacak.

● Sınavla öğrenci alan okula yerleşen ve nakil tercihi ile okul değiştirmek isteyen öğrenci için artık yerel yerleştirmeden okul tercih etme zorunluluğu olmayacak.

4 dönemde nakil yapılacak

● Yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme tercihleri dikkate alınmayacak. Başarı dilimi yerine puan sıralaması olacak.

● Tercihler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) e-okul sistemi üzerinden yapılacak. İşlemleri öğrenci velisi gerçekleştirecek.

● Nakil uygulaması 4 kez yapılacak. Ortaöğretim kurumları nakilleri 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak.

Kayıt alanı zorunluluğu

● Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek zorunda. Eski uygulamada yerleşemeyen öğrenci yapacağı 3 tercihin ikisini kendi kayıt alanından seçmek zorundaydı. Bu öğrencilerin de 5 tercih hakkı bulunuyor.

● Nakillerde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.