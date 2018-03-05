Farklı sektörler için SSD modellerini duyurdu

Adem Özdoğan

dahilinde birçok ürün ve model görücüye çıkmaya başladı. Daha çok cihazlar üzerinden ilerleyen bir fuar olsa da cihazların içerisindeki teknoloji ve donanımlar da tanıtıma sunulmaya devam ediyor. Bu firmalardan biri olankurumlara yönelikçözümlerini görücüye çıkardı.serisi adı ile anılan yeni ürünler ağırlıklı olarakdünyasında yüksek performanslı ve küçük boyutlu depolama çözümleri isteyen tüketici kitlesine hitap ediyor. Bunun yanında ikisi bir arada oldukça ince taşınabilir sistemler de hedef kitlesine dahil edilmiş durumda.Bu yeni nesil ürünler piyasada bir ilke imza atıyor. Dikey olarak entegre edilme özelliği ile yeni SSD tasarımı hem gecikme sorununu en aza indiriyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca segmente göre özelleştirme imkanı sağlıyor.Bu ürün ailesinden bir tanesi olantek yüzlü modeli M.2 2280 form faktöründe ortaya çıkıyor. 2TB-1TB-512GB-256GB kapasite seçenekleri ile gelen modelde okuma hızları 3400MB/s, yazma hızları da 2800MB/s seviyesine çıkabilme yeteneğine sahip.Ailenin diğer bir modeliise farklı segmentler ile piyasada olacak.olacak şekilde 3 değişik format ile gelen ürün oldukça az enerji tüketimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 512GB-256GB-128GB kapasiteleri ile gelen modeller önümüzdeki aylarda piyasada olacak.