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Farklı sektörler için SSD modellerini duyurdu

Western Digital daha çok kurumlara yönelik yeni SSD çözümlerini tanıtıma sundu

Farklı sektörler için SSD modellerini duyurdu
MWC 2018 dahilinde birçok ürün ve model görücüye çıkmaya başladı. Daha çok cihazlar üzerinden ilerleyen bir fuar olsa da cihazların içerisindeki teknoloji ve donanımlar da tanıtıma sunulmaya devam ediyor. Bu firmalardan biri olan Western Digital kurumlara yönelik SSD çözümlerini görücüye çıkardı.

PC SN serisi adı ile anılan yeni ürünler ağırlıklı olarak Nesnelerin İnterneti dünyasında yüksek performanslı ve küçük boyutlu depolama çözümleri isteyen tüketici kitlesine hitap ediyor. Bunun yanında ikisi bir arada oldukça ince taşınabilir sistemler de hedef kitlesine dahil edilmiş durumda.

Bu yeni nesil ürünler piyasada bir ilke imza atıyor. Dikey olarak entegre edilme özelliği ile yeni SSD tasarımı hem gecikme sorununu en aza indiriyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca segmente göre özelleştirme imkanı sağlıyor.

Bu ürün ailesinden bir tanesi olan Western Digital PC SN720 tek yüzlü modeli M.2 2280 form faktöründe ortaya çıkıyor. 2TB-1TB-512GB-256GB kapasite seçenekleri ile gelen modelde okuma hızları 3400MB/s, yazma hızları da 2800MB/s seviyesine çıkabilme yeteneğine sahip.

Ailenin diğer bir modeli Western Digital PC SN520 ise farklı segmentler ile piyasada olacak. M.2 2280, M.2 2242 ve M.2 2230 olacak şekilde 3 değişik format ile gelen ürün oldukça az enerji tüketimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 512GB-256GB-128GB  kapasiteleri ile gelen modeller önümüzdeki aylarda piyasada olacak.


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