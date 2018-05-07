Faruk öldü mü? İstanbullu Gelin 49. bölüm fragmanı yayınlandı!

Akın Güler

Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi haline gelen İstanbullu Gelin'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar, Faruk'un akıbetini merak ediyorlar. Süreyya eşi için Esma ise oğlu için gözyaşı döküyor. Fikret, Faruk'un başına gelenlerden habersiz yine abisini suçluyor. Bu süreçte Süreyya ile Esma birbirlerine daha da kenetleniyor.Son bölümde arakadan hançerlendiğini hisseden Adem, Faruk'tan hesap soracağını dile getirmişti. İşte bu yüzden gözler Adem'e çevrilmiş durumda... Çaresizce iyi bir haber bekleyen Süreyya, Dilara'nın ağzından bilgi almaya çalışıyor.Tüm aile dağılmış vaziyette Faruk'tan haber almaya çalışırken kapıya gelen birisi Boranlar'a "Çok üzgünüm" diyor. İşte bu andan itibaren başta Esma olmak üzere tüm aile büyük bir yıkım yaşıyor. Şimdi herkesin merak ettiği soru: Faruk öldü mü?İstanbullu Gelin 49. bölümüyle 11 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında...