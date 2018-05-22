Faruk Sarı: Vergi gerekli ama yine de Bağ Kur fazla

Faruk Bey; “Bizim işlerimiz çok şükür iyidir, ancak her bahar insanlarda dış görünüş olarak bir yenilenme ihtiyacı doğduğu için, şu sıralarda daha da iyi oldu. Burası memur kesimi olduğu için çok erken açıyoruz” dedi.

ÇIRAK BULAMIYORUZ

Faruk Sarı; “Tabii ki vergilerde devleti de düşünmek lazım ama yine de bizim en büyük sıkıntımız, Bağ Kur primlerinin yüksek oluşudur. 4 kişinin sigortasını ödüyoruz. Giderlerimiz fazla, dükkan kirası, stopaj falan derken, bazen sıkıntı yaşıyoruz. Başka bir sorun da, yetiştirilecek çırak gelmiyor. Böyle giderse, bizim meslekte yok olmaya mahkumdur. Çünkü şimdiki okul eğitim sistemi de çırak gelmesini engelliyor” dedi.