Fas açıklarında, boğularak hayatını kaybeden 20 göçmenin bedenlerine ulaşıldı

İspanyol yetkililer Fas sahili yakınlarında göçmen cesetlerine rastladıklarını açıkladı. Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının henüz netleşmediği belirtildi

Fas açıklarında, boğularak hayatını kaybeden 20 göçmenin bedenlerine ulaşıldı
Melilla Bölgesel Hükümeti İletişim Departmanı Sorumlusu Irene Flores, Asosciated Press'e yaptığı açıklamada Sahraaltı Afrikalı bir kişinin cesedini bulduklarını söyledi. Flores, denizde dün daha fazla bedenenin olduğunu, ancak bedenlerin Faslı petrol gemileri tarafından kurtarıldığını belirtti.

İspanyol medyasının verdiği bilgilere göre denizden İspanya kıyılarına varmaya çalışırken botları batan 20 kişinin bedeni çıkarıldı.

Her yıl binlerce göçmenin İspanya'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalıştığı belirtildi.


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