Fas açıklarında, boğularak hayatını kaybeden 20 göçmenin bedenlerine ulaşıldı

Nazlı Erdol

Melilla Bölgesel Hükümeti İletişim Departmanı Sorumlusu Irene Flores,'e yaptığı açıklamada Sahraaltı Afrikalı bir kişinin cesedini bulduklarını söyledi. Flores, denizde dün daha fazla bedenenin olduğunu, ancak bedenlerin Faslı petrol gemileri tarafından kurtarıldığını belirtti.İspanyol medyasının verdiği bilgilere göre denizdenkıyılarına varmaya çalışırken botları batan 20 kişinin bedeni çıkarıldı.Her yıl binlerce göçmenin İspanya'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalıştığı belirtildi.