Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesinde bulunan Tifariti kentindeki provokatif girişimlerini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM Batı Sahra Referandum Misyonu'nun (MINURSO) bölgede gözlemci olarak yer aldığı hatırlatılan açıklamada, Polisario Cephesi'nin BM otoritesine meydan okuyarak birçok defa ateşkesi ihlal etme girişiminde bulunduğu vurgulandı.

Polisario Cephesi'nin ateşkesi nasıl ihlal ettiğine dair ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve MINURSO'nun bölgedeki sorumluluklarını yerine getirmeleri talep edildi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hâlâ devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.