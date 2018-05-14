Fas'ta güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenledikleri operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a mensup 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas istihbarat biriminin Adli Araştırmalar Genel Müdürlüğü Merkez Ofisine bağlı terörle mücadele ekiplerince Kazablanka, Fes, Kenitra ve Midar kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 4 DEAŞ üyesinin yakalandığı belirtildi.

Yakalananlardan birinin daha önce "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılandığı aktarılan açıklamada, operasyonlarda askeri teçhizat ve elektronik aletlerin de ele geçirildiği ifade edildi.

Söz konusu kişilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

AA