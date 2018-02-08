Fatih Akyel, Zonguldak Kömürspor’a imza attı

”ZONGULDAKSPOR KÖKLÜ BİR TAKIM"

“BAŞAKŞEHİR'İN ÇOK İYİ BİR TAKIMI”

“BİZ BÜYÜK BİR CAMİAYIZ”

Erdinç Şahin

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir’in istifasının ardından Fatih Akyel ile anlaştı. Kulüp binasında düzenlenen törenle Kömürspor’a imza atan Akyel, madenci baretiyle de gazetecilere poz verdi.’un köklü bir takım olmasına rağmen layık olduğu yerde olmadığını ifade eden, “köklü bir camia. Yılların takımı, layık olduğu yerde değil. Daha yukarılarda daha yükseklerde olması gerekiyor. İnşallah biz çalışmalarımızla hep beraber el birliğiyle taraftarıyla birlikte olup takımımızla yukarı liglere taşıyamaya elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Bugünden itibaren zorlu maçlar bizi bekliyor. İnşallah zorlu maçları birbir aşıp yukarıları doğru tırmanacağız. Bireysel olarak isim olarak baktığımızda iyi bir takımımız var. İnşallah bu takımımızın yeteneklerini ortaya çıkartıp biraz daha iyi yerlere doğru tırmanacağız. Giden hocamıza da teşekkür ediyoruz. İyi bir takım bırakmış” diye konuştu.Süper Lig ile de ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akyel, “Şu andaçok iyi gitmeseler de baktığınızda zaman zaman sıkıntılar yaşamalarına rağmen üst sıradalar. Bunade dahil oldu. Çok iyi takımları var onların da. Ben açık konuşayım Başakşehir bu sene favori gibi geliyor bana. Oynadığı futboldan dolayı ama tabii futbolda ne olacağı belli olmaz. Galatasaray’da da bir toparlanmışlık var” şeklinde konuştu.takıma katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Bilindiği üzere kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapmakta olan Şenol Demir arkadaşımızın görevi bırakması üzerine yeni bir teknik direktör arayışı içine girdik. Öncelikle Şenol Demir arkadaşımıza ve ekibine kulübüne verdikleri destekleri için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bu çalışmalar esnasında hepinizin malumu olduğu üzere tanıdığınız Fatih Akyel hocamız Zonguldak’a geldi. Kırmadı bizi görüştük. Görüşmelerimiz olumlu geçti. Bunu dün itibariyle duyurduk. Bugün de kulübümüzde bir araya geldik. Biz iyi niyetle yola çıkacağız. Fatih Akyel hocamızın da bize katkı vereceğine inanıyorum. Biz büyük bir camiayız. El ele vereceğiz birlik ve beraberlik içinde olacağız. Sezonun kalan bölümünü de iyi sonuçlar çıkartarak iyi bir şekilde tamamlayıp, seneye de ona göre yine hocamızla otururuz konuşuruz” ifadelerine yer verdi.Akyel, imza töreninin ardından Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda takım ile ilk idmanına çıktı.İHA