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Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi'nin sahibi İsmail Selim Doğanata gözaltında

Operasyonda aralarında örgütle bağı olduğu gerekçesiyle kapatılan Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi'nin sahibi İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı
 

Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi'nin sahibi İsmail Selim Doğanata gözaltında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında usulsüz kiralandığı tespit edilen POLSAN'a ait tesisi kullanan ve örgütle bağı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan İZDİM'in faaliyetlerine finans sağlayan 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah eşzamanlı düzenlediği operasyonda aralarında KHK ile kapatılan Fatih Koleji ile İzmir Üniversitesi'nin sahibi İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 

Firari iki kişinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçtığı belirlendi. 
 

İDDİALAR NE?


Gözaltına alınan şüphelilerin sembolik bir ücretle örgüte kiralanan ve İZDİM'e kullandırılan tesislere yurtiçi ve yurtdışından gelen kişilerin gezi ile konaklama masraflarını karşıladıkları iddia edildi. 

Şüphelilerin, İZDİM aracılığıyla örgütün yurtdışında irtibat kurduğu üniversite görevlisi, işadamı ve bürokratları İzmir'e getirerek "Hoşgörü ve Diyalog" adı altında toplantı, sempozyum gibi faaliyetlerin finansmanını sağladığı belirlendi. 

Yabancı konuklarını Efes-Meryem Ana evi gibi tarihi ve turistik yerlerde ağırlayan örgütün konuklarının mensubu olduğu ülkelerde daha rahat faaliyette bulunmayı amaçladığı ileri sürüldü. 

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


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