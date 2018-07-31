Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişimi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde henüz kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, otomobil ile köprüye geldikten sonra korkuluklara çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve Kıyı Emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri de olay yerine geldi.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

İtfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı köprünün ayağında şişme balon açtı. Sürekli sigara içen ve zaman zaman kendini korkuluklardan sarkıtan kişi, müzakerecinin 3 saatlik çabaları sonucunda intihar girişiminden vazgeçirildi. Bu sırada köprüde TEM Ankara istikametinde ise trafikte yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL (İHA)