Fatih'te bir iş yerinde yangın



İTFAİYE KEPENKLERİ KESEREK İÇERİ GİRDİ

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Gizem Yetil

Fatih'te gece saatlerinde bir giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kapalı iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerine kepenkleri keserek içeri girdi. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri de dükkanda soğutma çalışması yaptı.Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini araştırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.