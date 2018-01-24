Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!

Dün mazbatasını alan Galatasaray
'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz
çalışmalarına resmen başladı.
FATİH TERİM, ALBAYRAK'I İSTEMİYOR
Seçim öncesinde Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak
'ın Sportif AŞ'ye alınma vaadini veren Başkan Mustafa Cengiz
ilk toplantıda bunu gündeme alacak.
Ancak küçük bir sorun var. Kulislerde Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim
'in arasının açık olduğu konuşuluyor. Terim'in Albayrak'ı Florya'da etkin bir görevde görmek istemediği yönünde iddialar dün Sarı-Kırmızılı camiada dilden dile dolaştı.
CAMİA NASIL TEPKİ VERECEK?
Böyle bir durumda Cengiz'in alacağı tavır, Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak
'ın ön plana çıkmasında rol alan Faruk Süren
ve arkadaşlarının tutumu merakla bekleniyor.
Eğer bu iddia doğruysa Mustafa Cengiz ya seçim vaadinden vazgeçecek ya da Fatih Terim'den...
(Takvim)
Erdinç Şahin