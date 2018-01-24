Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!

FATİH TERİM, ALBAYRAK'I İSTEMİYOR

CAMİA NASIL TEPKİ VERECEK?

Erdinç Şahin

Dün mazbatasını alan'ın yeni başkanıçalışmalarına resmen başladı.Seçim öncesinde'ın Sportif AŞ'ye alınma vaadini veren Başkanilk toplantıda bunu gündeme alacak.Ancak küçük bir sorun var. Kulislerde Abdürrahim Albayrak ile'in arasının açık olduğu konuşuluyor. Terim'in Albayrak'ı Florya'da etkin bir görevde görmek istemediği yönünde iddialar dün Sarı-Kırmızılı camiada dilden dile dolaştı.Böyle bir durumda'ın ön plana çıkmasında rol alanve arkadaşlarının tutumu merakla bekleniyor.Eğer bu iddia doğruysa Mustafa Cengiz ya seçim vaadinden vazgeçecek ya da Fatih Terim'den...(Takvim)