Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!

Yeni Başkan Mustafa Cengiz’in Sportif A.Ş’ye alacağı ve Florya'dan sorumlu yönetici yapacağı Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim’in arasının açık olduğu idida edildi. Gözler bu ikiliye çevrildi.
 

24 Ocak 2018, Çarşamba 11:47
Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!
Dün mazbatasını alan Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz çalışmalarına resmen başladı.
 

FATİH TERİM, ALBAYRAK'I İSTEMİYOR 


Seçim öncesinde Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın Sportif AŞ'ye alınma vaadini veren Başkan Mustafa Cengiz ilk toplantıda bunu gündeme alacak.

Ancak küçük bir sorun var. Kulislerde Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının açık olduğu konuşuluyor. Terim'in Albayrak'ı Florya'da etkin bir görevde görmek istemediği yönünde iddialar dün Sarı-Kırmızılı camiada dilden dile dolaştı.
 

CAMİA NASIL TEPKİ VERECEK?

 
Böyle bir durumda Cengiz'in alacağı tavır, Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın ön plana çıkmasında rol alan Faruk Süren ve arkadaşlarının tutumu merakla bekleniyor.

Eğer bu iddia doğruysa Mustafa Cengiz ya seçim vaadinden vazgeçecek ya da Fatih Terim'den...

(Takvim)
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Milan Badelj'inin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Milan Badelj'inin menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e flaş uyarı

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e flaş uyarı
Fenerbahçe'nin gecesinde bir Galatasaraylı!

Fenerbahçe'nin gecesinde bir Galatasaraylı!
Hyeon Chung'un rüyası sürüyor!

Hyeon Chung'un rüyası sürüyor!
Lassana Diarra, Paris Saint-Germain’de

Lassana Diarra, Paris Saint-Germain’de
Beşiktaş'ın Vagner Love aşkı gerçek oluyor

Beşiktaş'ın Vagner Love aşkı gerçek oluyor
Önce Firmino sonra Giuliano

Önce Firmino sonra Giuliano
Galatasaray'a Junior Tavares transferinde büyük engel

Galatasaray'a Junior Tavares transferinde büyük engel
TFF’den zincirleme skandal! Hakemlerin geçirdiği kaza ile ilgili çarpıcı detaylar!

TFF’den zincirleme skandal! Hakemlerin geçirdiği kaza ile ilgili çarpıcı detaylar!
Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar böyle barıştı

Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar böyle barıştı
Bafetimbi Gomis'ten 1 milyon euroluk rest!

Bafetimbi Gomis'ten 1 milyon euroluk rest!