Fatih Terim basın toplantısında kutlama planını açıkladı

Fatih Terim’in açıklamaları şöyle:

'Galatasaraylılara hayırlı olsun. Kulübümüzün 21, benim 7. şampiyonluğum. Anamızın ak sütü gibi hakedilmiş bir şampiyonluk. İlk olarak futbolcularımı, sonra ekibimi ve fizik departmanımzı, tüm ekibe teşekkür ediyorum.

'YARIN ALİ SAMİ YEN'DE KUTLAMA YAPACAĞIZ'

Önceki yönetim ve şimdiki yönetime teşekkür ediyorum. Yarın Ali Sami Yen’de şampiyonluk kutlaması yapacağız.

'MEKANIN SAHİBİ BİZİZ'

'Mekanın sahibi biziz, biz buralıyız. Muhakkak ki Galatasaray'a kırgın olma durumum yok, ben kişilere kırgınım. Florya'nın sihri zaten kendi içindedir, biz bir grup orayı ezbere biliriz'

'Göztepe ile başlamıştık, Göztepe ile bitirdik. Galatasaraylılara hayırlı olsun. Kulübümüzün 21, benim 7. şampiyonluğum. Anamızın ak sütü gibi hak edilmiş bir şampiyonluk. Bunu hak eden başta oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Daha evvel emeği geçen başkan ve yöneticilere, mevcut başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Daha önceki teknik direktör ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.'

'ALLAH’A ŞÜKÜR ŞAMPİYONLUĞU KUCAKLADIK'

'Dünyadaki bütün Galatasaray taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmayan, kendi stadımızda müthiş bir oyuna katkı koyan 12. adama, bizi her zaman destekleyen taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Açıkçası taraflı tarafsız, isteyen istemeyen, doğru yanlış, bir sürü şeyi geride bıraktık. Çok şükür Allah’a, bu şampiyonluğu kucakladık. Çok mutluyum.'

'Bu başarıyı elde eden Galatasaray kulübü, yarın kendine yakışır bir şekilde, Ali Sami Yen’de gönlümüzce kutlayacağız. Bugün için Florya’yı kapattık biraz, fiziki şartlardan dolayı öyle oldu. Yarın kupayla beraber birbirimize sarılacağımız, eğleneceğimiz bir gün olacak. İzmir’de şampiyon olduğumuz için çok sevinçliyim. Benim Galatasaray’a gelişimde rahmetli Metin Oktay’ın büyük emeği vardır. Onun memleketinde şampiyon olmak büyük gurur.'

'YARIN SABAHAN İTİBAREN ESAS İŞİMİZ BAŞLIYOR'

'Benim 7, kulübün 21. şampiyonluğu. Demek ki doğru bir tweet atmışız. Kaldığımız yer burasıydı. Benim her zaman, takımdan istediğim şudur: Seyircinin gurur duyacağı bir takım ortaya koymak. Muhakkak ki Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerimiz bambaşka yerdeler, makas çok açık olabilir ama yakalamak da bizim işimiz. Yarın sabahtan itibaren bizim esas işimiz başlıyor.



