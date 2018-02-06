Fatih Terim: Bu takım yine ayağa kalkacak

KADRODA DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR

HOCA 11'İNİ ARIYOR

HEDEFTE YENİ SERİ VAR

Erdinç Şahin

’deki 3 maçlık () galibiyet serisinin ardındandeplasmanında mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan, teknik patronoyuncularını uyardı.İstanbul dönüşünde takımıyla bir toplantı yapan tecrübeli hoca, “Maçı kazanmayı başından sonuna hiç hak etmedik. Galatasaray böyle oynamamalı. Sizinle böyle konuşmamıştık. Sivas’ta yaşananlar hepinize ders olsun. Yine de bunu bir iş kazası olarak görmek lazım. Bu takımı yine siz ayağa kaldıracaksınız. Size güveniyorum. Artık bu tip puan kayıpları istemiyorum” ifadelerini kullandı.yenilgisi sonrası ligde’nda oynanacakmaçında kadroda zorunlu değişiklikler dışında da rotasyona gitmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam son kararını Türkiye Kupası’nda Konyaspor mücadelesinin ardından verecek.Galatasaray’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim, takımın başında çıktığı 4 lig maçında 20 farklı oyuncuya şans verdi. Muslera, Rodrigues, Denayer ve Feghouli, Terim’in 4 maçta da ilk 11’de başlattığı isimler oldu. Tudor döneminde süre almakta zorlanan Yasin, Selçuk, Eren, Sinan Gümüş ve Donk, Terim’le yeniden forma şansı buldu.3 haftalık galibiyet serisi’ta son bulan, benzer bir seriyi yeniden başlatmak istiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 12 Şubat’ta’yı konuk edecek, 18 Şubat’ta Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak, Şubat’ın son haftasında Bursa’yı ağırlayacak. Galatasaray bu 3 maçtan 9 puan çıkarıp, fikstürün geri kalanı için tekrar bir plan hazırlayacak.