"BÜLENT KORKAZ SEYREDİYORSA DİNLESİN"

"NDİAYE'NİN KALMASINI İSTERİM AMA..."

Erdinç Şahin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 biten Osmanlıspor maçının ardından konuştu. Transfere değinen Terim, Badou Ndiaye'nin takım için önemli bir isim olduğunu belirtirken, "Kadrodaki oyuncuların alacaklarının ödenmesi, transferden daha öncelikli" ifadelerini kullandı.1996-2000 dönemiyle şimdiki dönemi karşılaştıran Fatih Terim, "Bülent Korkmaz seyrediyorsa dinlesin. 1996-2000 yıllarında müthiş bir yönetim tarzımız vardı. Faruk Süren ve ekibi olmak üzere, bizler ve oyuncular çok yönettik durumu. Ancak bu iyi bir örnek değil. Aradan bu kadar yıl geçtikten sonra bu durumlarda olmak Galatasaray'a da bize de yakışmıyor. Biz elimizden geleni yaparız, kimseye de bir şey söylemeyiz. Bizde kol kırılır yen içinde kalır."Ancak bir değişim realitesi var. Futbolu ekonomi, idari ve teknik olarak ayırırız ama ekonomi olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Onları düşündüğümüzü ifade eden küçük mutluluklarla hayatı kolaylaştırabilirsek, kimse bir şey demez. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir çık çıkmadı. Dışarıya yansıyan bir tepki yok. ""Oyuncularıma bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Biz de onların bu jestine layık şekilde davranmalıyız. O dönemde bir Avrupa şampiyonluğu geldi, Türkiye şampiyonluğu geldi, Türkiye Kupası geldi. Burada bulunma sebebimiz, görevlerimizi yerine getirmek." diye konuştu."Kamp kadrosundan çıkarılan Ndiaye ile ilgili olarak konuşan Fatih Terim, "Ndiaye elbette ki iyi bir oyuncu. Bizim de beğendiğimiz bir isim. İtirazımız yok. Ama dünkü konuşmamızda gelişen olaylardan dolayı konsantre olamayacağını ifade etti ve ben de hak verdim. Yoksa futbolculuğuna söyleyecek bir şey yok."" Transferin bitmesine 3-4 gün var. Birkaç aylık almamış 23 kişi var. Yönetimlerimizin çabalarını görüyorum ödeme yapmak için. Herhangi bir şey verilmeden, transfer yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Açık yüreklilikle neye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Eksik yerlerimizi işaret etmiştim."" Ben de duygusal olarak Ndiaye'nin gitmemesinden yana olduğumu söylemiştim, izin de vermemiştim. Ama camiamı düşündüğümde duygusal değil, mantıksal kararlar vermem gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Ndiaye bizim oyuncumuz. Ama bazı sıkıntıları aşmak için hep beraber uğraşıyoruz. Ama anormal rakamlı bir transfer yapacak durumumuz yok. Yönetime en son, bu çocukların parasının ödemesi uzayacaksa transfer istemediğimi söyledim. Ama başkan, bizler, bütün ekip, oyunculara anlayışlı davranıyor. Biz de bunun karşılığını oyunculara vermeliyiz." ifadelerini kullandı.