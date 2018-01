Fatih Terim'den Asamoah açıklaması

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:



FERNANDO ARAMIZA KATILACAK



ASAMOAH'I TRANSFER İHTİMALİ ZAYIF

Geldiğimiz günden itibaren, seyircimiz burada bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyorum. Mükemmel bir sahada antrenman yapıyoruz, her şey çok güzel gidiyor.İki gün içinde Göztepe ve Buca maçına hazırlanmak zorundaydık. Çok şükür oraları iyi atlattık. Daha evle yapılmış bir program vardu ve ben buna uymak zorundaydım. Oyunculara verilmiş sözler vardı. 7'sinde toplandık. Mekan tanıdığımız mekan ama bazı alışkanlıkları sisteme uydurmak için arkadaşlarımızla efor sarf ediyoruz.Bir yandan fizik kalitelerini belirli düzeye getirirken mental olarak bazı şeyleri halletmeye çalışıyoruz. Bunu içinde de sistem var. Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Fernando'nun geçen dönemden kalan bir sakatlığı vardı. O da önümüzdeki günlerde daha hazır olup aramıza katılacak.Onun dışında ciddi bir eksiğimiz yok. Fitness'ta çalışıyor. Tarık ve Emrah'ın oynamasını istediğim için kendilerine burada çok şans olmayacağı için böyle bir karar aldım...De Jong geldiğimde yoktu burada. Onun da kendi yoluna gitmesi için herhangi bir sakınca görmedim. Yedek oyuncuların az şans bulmasındansa gidip oynamasında fayda var.1-2 oyuncumuza daha böyle bir teklifte bulunabiliriz. Mukaveleyi oyuncu uzatır. Devamını oyuncu sağlar. oyuncumuz Galatasaray'da kalmak istiyorsa bunu belli eder ve biz de hayır demeyiz. Oyunuyla, davranışıyla, performansıyla...Biz burada kısa sürede hem hazırlık maçı oynamamız lazım hem de fiziğimizi en iyi seviyeye getirip ikinci yarıya hazır olmamız lazım. İki gün üst üste hazırlık maçı yapabiliriz.Dönmeyeceğiz İstanbul'a. Buradan İzmir'e gideceğiz. Maç günü de gidebiliriz. Oradan sonra İstanbul'a döneceğiz, sonradan 2 gün sonra Kayseri'ye gideceğiz. Arası deresi kalmadı. Her zaman oyuncuya ihtiyacınız olabilir veya oyuncu verebilirsiniz. Ben son bekimiz yok dedim zaten.Onun arayışları içindeyiz. Asamoah ile ilgili bir bilgi vereyim. Olma ihtimali zayıf gibi görünüyor. Alternatif bakıyoruz. İdari profesyonellerle birlikte dünyanın her yerini tarıyoruz ve uygun oyuncuyu getirmek istiyoruz. Çok doğru değil. Herkes iyi giderken kendi oyuncusunu niye versin.Belki 1 belki 2 olabilir ama 3'ü geçmez. Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyorum. Sonra 1 oyuncu da kendi teknik heyetimiz var. Bir sürpriz yapabiliriz.Bu, mevcut oyuncularımızın performansını tavana vurdurmaktan daha önemli değildir. 1-2 oyuncu gidebilir, onlarla konuştum hazır olun diye. Şans vermediğim veya çok az süre alacak oyuncular için direkt oynama imkanı sağlama düşündüğüm için 1 arkadaşımızı gönderdik 1-2 tanesini de gönderebiliriz.