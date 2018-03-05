Fatih Terim'den başsağlığı mesajı

Erdinç Şahin

Karabük maçının ardındanmaçını izlemek için İtalya'ya gitmişti. Davide Astori'nin ölümü nedeniyle dünya futbolu yasa boğuldu. İtalya'da bulunan Terim de eski öğrcenisi ve Milan Teknik Direktörü Gattuso ile bir araya geldi.Fatih Terim ayrıca Milan eski çalışanları ile bir görüştü. Terim'i ağırlayan Gattuso eski hocası ile yakından ilgilendi. Görüş alış-verişinde bulundu.Fatih Terim ayrıca Fiorentina döneminde beraber çalıştığı yönetici Giancarlo Antonioni ile görüştü ve Davide Astori'nin hayatını kaybetmesinin ardından üzüntülerini dile getirerek baş sağlığı diledi.