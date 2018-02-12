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Fatih Terim'den Belhanda yorumu

Galatasaray - Antalyaspor maçının uzatma bölümünde rakibiyle tartışarak oyundan ihraç edilen Belhanda için Fatih Terim yorumu geldi

Fatih Terim'den Belhanda yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda gereksiz yere oyundan atılan Younes Belhanda ile ilgili yorumda bulundu.

Fatih Terim maç sonu Belhanda için şu ifadeleri kullandı:

Belhanda'nın, penaltının ya da hakemin yorumunu yapmak istemiyorum ama ne olursa olsun hatalı. Oyun 3-0. Kimi diyor 2 saniye önce el vardı, verse olmazdı. Ne olursa olsun, ihtiyacımız olan Belhanda bu şekilde atılmamalı.

İyi bir Belhanda'ya ihtiyacımız var, olmadı. Biz insanı kazanmaya bakıyoruz, ceza vermeye değil. Galatasaray formasından uzak kalmak kadar büyük ceza olabilir mi?'

Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)


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