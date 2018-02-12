Fatih Terim'den Belhanda yorumu

Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda gereksiz yere oyundan atılan Younes Belhanda ile ilgili yorumda bulundu.Belhanda'nın, penaltının ya da hakemin yorumunu yapmak istemiyorum ama ne olursa olsun hatalı. Oyun 3-0. Kimi diyor 2 saniye önce el vardı, verse olmazdı. Ne olursa olsun, ihtiyacımız olan Belhanda bu şekilde atılmamalı.İyi bir Belhanda'ya ihtiyacımız var, olmadı. Biz insanı kazanmaya bakıyoruz, ceza vermeye değil. Galatasaray formasından uzak kalmak kadar büyük ceza olabilir mi?'