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Fatih Terim'den Deniz Türüç'e göz hapsi!

Tecrübeli çalıştırıcı, Aslan’ın transfer hedefleri arasında yer alan Kayserisporlu Deniz Türüç’e adeta kendi oyuncuları gibi özel ilgi gösterdi. Maç öncesinde yanına gelen eski öğrencisine sarılan Terim, karşılaşma boyunca başarılı orta saha oyuncusu takip etti.

Fatih Terim'den Deniz Türüç'e göz hapsi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Kayserispor deplasmanındaki mücadele sırasında kendi oyuncuları kadar rakip takımdan bir isme de özel ilgi gösterdi...

Tecrübeli teknik adam, milli takımda görev yaptığı dönemden öğrencisi Deniz Türüç’e maç öncesinde özel zaman ayırdı. Sarı- Kırmızılılar’ın transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcuya sarılan ve kısa bir süre sohbet eden Terim’in, karşılaşma sırasında da Deniz Türüç’ü takip etmesi yayıncı kuruluşun kameralarından kaçmadı.
 

TERİM'E HAYRANLIĞINI SAKLAMIYOR


Deniz Türüç, 27 Mart 2017’de Moldova’yla oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli formayı giymişti. Genç orta saha oyuncusunu ilk kez A Milli Takım’a çağıran teknik direktör, Fatih Terim olmuştu. Fatih Terim’e olan hayranlığını saklamayan Deniz, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Fatih Terim efsane bir teknik direktör. Onunla birlikte çalışmak benim için büyük bir gurur. Küçükken her zaman Fatih Terim’i izler, onu takip ederdim” sözlerini kullanmıştı.


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