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Fatih Terim'den flaş karar! Gomis yedeğe...

Galatasaray'da Kayseri deplasmanında sakatlığı bulunan Gomis yerine Eren oynamış ve 2 gol atmıştı. Osmanlı önünde idman eksiği olan Fransız forvet, son 10 dakikada girdi. Ama Sivas’taki performansıyla 11’deki yerini kaybetti.

Fatih Terim'den flaş karar! Gomis yedeğe...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci devrenin ilk sınavı olan Kayserispor deplasmanında Gomis’in sakatlığı yüzünden mecburen Eren Derdiyok’u oynatmıştı. Tecrübeli forvet, o gün iki gol birden bulmuştu. Osmanlı karşısında Eren mücadeleyi 1 asistle tamamladı. Son 10 dakikada giren Gomis ise skoru 2-0 yapmıştı. Sivas deplasmanında Fransız forvet ilk 11’e döndü ama adeta sahada gözükmedi. Bunun üzerine Terim, Antalya maçına Eren’le başlamaya karar verdi.
 

SELÇUK İNAN VE TOLGA CİĞERCİ


Sivas karşısında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, G.Saray’ın tek golünü atmıştı. Pazartesi TT Stadı’nda oynanacak Antalya karşılaşmasında Gomis kulübede olacak. Mücadelenin gidişatına göre sonradan oyuna girme ihtimali bulunuyor. Ancak ilk 11’deki yerini kaybetti. Orta sahada ise Selçuk İnan ve Tolga ikilisinin görev yapması bekleniyor. Uzun süre sonra Sivas’ta oynayan Donk ise bu bölge için kulübede alternatif olarak oturacak.
 

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK


Eğer Antalyaspor sınavında Eren yine çok iyi bir performans sergilerse Gomis için işler zorlaşabilir. Forvet hattındaki rekabet seviyesi çok yükseldi. Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Belçikalı stoper Denayer yerine ise Serdar Aziz görev yapacak. G.Saray’da sakatlıklar ve form düşüklükleri sebebiyle taşlar yerinden oynayacak. Cim-Bom’da bu hafta aynı zamanda kaleci Muslera da kart cezalısı konumunda.

Akşam


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