Fatih Terim'e büyük ayıp!

HAYATTAYKEN ONORE EDİLMELİ

TERİM KOMPLEKSİ SÜRÜYOR

Erdinç Şahin

Fanatik gazetesinden Hamit Turhan'ın haberine göre; Futbolun hafızası yoktur gerçekten de... Sık sık dile getirildiği gibi nankör bir oyundur futbol. Dünü yoktur, bugünü ve yarını vardır.Dün, dünde kalır. Ne kadar hizmet verirsen ver, zamanı gelir sisli hatıralar arasında adın kaybolur gider. İşte’nün Fatin Terim’e yaptığı ya da yapmak istediği da bundan farklı değil. Üstelik onun adı hiç bir zaman puslu anılar arasında kaybolup hafızalardan silinmediği halde... İhtiyaç duyulduğunda camı kırıp devreye sokabiliyorsunuz! Tıpkı, bu sezon olduğu gibi.geçtiğimiz günlerde açıldı. Kulübün görkemli tarihinin sergilendiği müzede neredeyse yok yok! Kulübe ait bir çok obje, yazılı ve görsel materyal ziyaretçilere sergileniyor. Gelgelelim müzedeneredeyse es geçilmiş!Terim’in Galatasaray için neler ifade ettiğini söylemeye bile gerek yok. Kulüp tarihini değiştiren teknik adama ait bırakın bir köşeyi, bir balmumu heykeli, sadece silik bir fotoğraf konulmuş. O fotoğraf da cezalı olduğu için taraftarın arasında maç seyrettiği bir fotoğraf! Pardon, müzede yayınlananbelgeselinde Terim de varmış! Belli ki, ellerinden gelse oradan da çıkaracaklar! Metingibi spor adamlarının bal mumu heykeli haklı olarak konulmuş ama UEFA Kupası’nı getiren Terim’in yok! Gerekçe, hala hayattaymış! Bir insanı onore etmek için ölmesi mi gerekiyor! Ayrıca Birch de yaşıyor!Oysa oraya mutlaka Fatih Terim’e ait bir köşe yapılmalıydı. Onun yıllarca gururla taşıdığı 5 numaralı forması, kaptanlık pazubandı, kramponları, UEFA Kupası’nı kaldırdığında giydiği ceketi, UEFA Kupası fotoğrafları ve ona ait bir çok obje sergilenmeliydi. Bir balmumu heykeli yapılmalıydı. Ama yapmadılar.Galatasaray içinde liseci diye tabir edilen bir kesimin ona karşı olan olumsuz duygularını bilmeyen yok. Bu olan da zaten o kesimin Terim kompleksinin müzeye tezahüründen başka bir şey değil! Umarım yeni yönetim, eski yönetimin bu ayıbını giderir. Hak eden, hak ettiği gibi kulübün kurumsal hafızası içinde yerini alır.