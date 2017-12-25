Fatih Terim Eboue'yi yalnız bırakmayacak! Geri dönüyor...

EFSANELER KAYITSIZ KALMADI

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

"HER AN POLİS GELECEĞİ İÇİN KORKUYORUM"

Erdinç Şahin

2011-2014 yılları arasındaforması giyen, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini söyledi ve kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.Eşine karşı kaybettiği davada tüm mal varlığına el konulduğunu belirtenfutbolcu, icra memurlarının da bir süredir kendisinin peşinde olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımlarında forma giyen Eboue için #YalnızDeğilsinEboue etiketi altında yardım çağrıları içeren bir hareket başlattı.Eski kulüplerinden yardım beklediğini dile getiren yıldız futbolcu için Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Hasan Şaş ve Necati Ateş de destek mesajları paylaştı. Kısa sürede hızla yayılan mesajlar üzerine Galatasaray’ın, tecrübeli oyuncuya yardım eli uzatacağı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar’ın, Eboue’yi U14 takımına yardımcı antrenör olarak işe alacağı öne sürüldü.İngiltere basınına yaptığı açıklamada, eşine karşı kaybettiği boşanma davası nedeniyle tüm mal varlığına el konulduğunu belirten 34 yaşındaki Eboue, "Kulübümü, eşimi, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum. Bir çamaşır makinem bile yok. Eşyalarımı her gün elimde yıkamak zorundayım. Kız kardeşimin evinde kaldığım zamanlarda onları rahatsız etmemek için yerde yatıyorum" ifadelerini kullandı.Londra'da bulunan son evinin de yakın zamanda eşine devredileceğini aktaran Fildişi Sahilli futbolcu, "Evimde kaldığım zamanlar her an polis gelebileceği için korkuyorum. Bazen ışıkları kapatarak oturuyorum. İnsanların evde olduğumu bilmelerini istemiyorum. Açılmaması için tüm eşyaları kapının arkasına koyuyorum. Avukat ücretini karşılayacak param yok ama hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.Kariyeri boyunca kazandığı parayı güvenerek eşine gönderdiğini ifade eden Eboue, "Türkiye'de 8 milyon euro kazandım. Bu paranın 7 milyonunu eşime gönderdim. Bana ne söylediyse imzaladım. Çocuklarıma çok yakındım. Kızlarım iki ay öncesine kadar beni telefonla arıyordu. Onları çok özledim ve görmek istiyorum. Onlara uzak olmak bana acı veriyor." yorumunu yaptı.Eski kulüplerinden yardım isteyen Eboue, "Kulüplerimden gelecek herhangi bir teklifi kabul edebilirim. Böyle bir teklif gelse çok mutlu olurdum. Belki genç oyunculara yardımcı olurum. İngiltere Futbol Federasyonu menajerimle problem yaşadığımda bana yardımcı oldu. Belki çok büyük olmasa da bana bir iş verebilirler." şeklinde görüşlerini aktardı.İngiltere'de uzun süre Arsenal'da görev yaptıktan sonra 2011'de Galatasaray'a transfer olan Eboue, daha sonra Sunderland'e imza atmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Ocağı takımında forma giyiyordu.