Fatih Terim: 'Fikstür bizi bozmaz'

Galatasaray fikstürü dert etmiyor... Sarı-Kırmızılılar, 5 Ağustos Pazar günü Konya’da Akhisar ile TFF Süper Kupa maçı oynadıktan sonra, 10 Ağustos Cuma günü Başkent’te Ankaragücü deplasmanına çıkarak Süper Lig’in açılışını yapacak.

Kupa finaline rağmen, lig maçının pazar gününe alınmaması camiadan tepki çekerken, Fatih hocanın takım içinde bu konuyu gündeme bile getirmediği öğrenildi.

Terim’in, “Bu sezon zaten 3 kulvarda birden oynayacağız. Sorun olmaz, olmamalı da... Buna alışmamız lazım” diyerek, öğrencilerini şimdiden yoğun tempoya alıştırmak istediği bildirildi.

Terim’in bu süreçteki tek talebi, beklediği takviyelerin bir an önce yapılması. Sarı-Kırmızılı yönetim, stoper, orta saha ve forvete birer transfer yapabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Fatih hoca mevcut kadroya bu takviyelerin yapılması halinde, Galatasaray’ın zorlu fikstürde sıkıntı yaşamadan ilerleyeceğini düşünüyor.

"O IŞIĞI GÖRÜYORUM"

Aslan’ın hocası Terim, takımdaki genç oyuncuların durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Galatasaray Türk futboluna her zaman altyapıdan oyuncu kazandırmıştır. Bu sene ve her sene en az 1 oyuncu kazanmalıyız. Bu bizi ekonomik olarak da başka seviyeye taşır. Bu çocuklar geleceğimiz için çok önemli. Hepsinin gözünde o ışığı görüyorum. Oynayıp tecrübe kazandıkça daha iyi olacaklar.”

"ABİLERİNİZİ SAHADA GEÇİN SIRADA DEĞİL"

Galatasaray kafilesi Tunus’ta oynadığı hazırlık maçının ardından, doğrudan Yunanistan’a geçerken, pasaport sırasında ilginç bir sahne yaşandı. Kuyruğun en önünde genç oyuncuların olduğunu gören Fatih hoca, “Önce abileriniz geçsin, sonra siz... Eğer onları geçmek istiyorsanız sahada geçin. İşte size fırsat” dedi. Gençler bu nasihatin ardından kuyruktaki yerlerini abilerine devrettiler.

AKADEMİYE BAŞVURULAR ÇOĞALDI

Fatih hocanın genç oyunculara olan ilgisi, Türkiye’deki miniklerin rotasını Florya’ya çevirdi. Galatasaray’ın futbol akademisine son yıllarda hiç olmadığı kadar başvuru yapıldığı öğrenildi. Minikler, Sarı- Kırmızılı kulübün altyapısında futbol eğitimi alıp Terim’in ilgisini çekmek istiyor.

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