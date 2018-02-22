Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fatih Terim Florya'da rotayı belirledi

Fatih hoca dünkü antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Kasımpaşa maçında önemli bir avantajı yitirdik. Liderliği elimizin tersiyle ittik. Ama ipler hâlâ bizim elimizde. Bursa maçı da önemli bir fırsat. Sizden Konya ve Antalya karşısındaki futbolu bekliyorum” dedi

Fatih Terim Florya'da rotayı belirledi
Galatasaray’da yarın oynanacak Bursaspor maçının hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Fatih Terim antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Öğrencilerini etrafına toplayan tecrübeli hoca, “Çok kritik bir sınav bizi bekliyor. Kasımpaşa maçında önemli bir avantajı yitirdik. Bize yakışmayan bir oyunla, liderliği elimizin tersiyle ittik. Ama hâlâ ipler bizim elimizde. Bursa maçı da önemli bir fırsat. Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Özellikle de seyircimizin önünde böyle bir lüks asla olamaz. O yüzden sizden en az Konya ve Antalya karşısındaki futbolunuz kadar iyi bir performans bekliyorum. Kazanmalıyız, kazanmak zorundayız. Başka bir sonuç düşünmek bile istemiyorum. Kazanırsak, bizden sonra oynayacak rakiplerimiz için hem bir gözdağı hem de ciddi bir baskı olur” ifadelerini kullandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İşte Galatasaray ve Patrice Evra gerçeği!

İşte Galatasaray ve Patrice Evra gerçeği!
Şenol Güneş oyuncularını bu sözlerle teselli etti!

Şenol Güneş oyuncularını bu sözlerle teselli etti!
Thomas Müller'den Beşiktaş itirafı!

Thomas Müller'den Beşiktaş itirafı!
Asamoah'ta flaş gelişme!

Asamoah'ta flaş gelişme!
Trabzonspor'dan sürpriz Okay Yokuşlu kararı!

Trabzonspor'dan sürpriz Okay Yokuşlu kararı!
Lise öğrencisine önce tecavüz etti sonra gelinlik giydirdi

Lise öğrencisine önce tecavüz etti sonra gelinlik giydirdi
Cenk Tosun: ‘Everton’da bütün kupaları kazanmak istiyorum’

Cenk Tosun: ‘Everton’da bütün kupaları kazanmak istiyorum’
Arda Turan'dan Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı

Arda Turan'dan Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı
İşte Cengiz Ünder’ün Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü

İşte Cengiz Ünder’ün Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü
Sevilla - Machester United maç özeti

Sevilla - Machester United maç özeti
Türk çiftin dereceleri değil, kostümleri konuşuldu

Türk çiftin dereceleri değil, kostümleri konuşuldu