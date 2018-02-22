Fatih Terim Florya'da rotayı belirledi

Erdinç Şahin

’da yarın oynanacakmaçının hazırlıkları devam ederken, teknik direktörantrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.Öğrencilerini etrafına toplayan tecrübeli hoca, “Çok kritik bir sınav bizi bekliyor. Kasımpaşa maçında önemli bir avantajı yitirdik. Bize yakışmayan bir oyunla, liderliği elimizin tersiyle ittik. Ama hâlâ ipler bizim elimizde. Bursa maçı da önemli bir fırsat. Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Özellikle de seyircimizin önünde böyle bir lüks asla olamaz. O yüzden sizden en az Konya ve Antalya karşısındaki futbolunuz kadar iyi bir performans bekliyorum. Kazanmalıyız, kazanmak zorundayız. Başka bir sonuç düşünmek bile istemiyorum. Kazanırsak, bizden sonra oynayacak rakiplerimiz için hem bir gözdağı hem de ciddi bir baskı olur” ifadelerini kullandı.