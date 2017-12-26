Fatih Terim Florya'ya taşınıyor!

PROJEYE DE YÖN VERECEK

HEMEN ELDEN GEÇİRİLECEK

Erdinç Şahin

Herkes tatil yapacak,’da kalacak!’nde Başkan, Fatih Terim’eiçin de tam yetki verdi. Sarı kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edecek olan Kemerburgaz Tesislerini de Terim dizayn edecek.21. şampiyonluk hedefi ile Galatasaray’da göreve başlayan Terim, futbol takımı ve alt yapı tesislerini Kemerburgaz’a taşımaya hazırlanan kulübün yeni futbol üssüne de imzasını atacak.Terim'in üst düzey deneyimlerinden yararlanmak isteyende tecrübeli teknik adam önderliğinde inşa edilmesini istedi. Antrenman sahaları, kamp merkezi, sporcu yaşam alanları, alt yapı-akademi tesislerinin dahil olduğu projeyeyön verecek.’da futbol takımını şampiyonluğa ulaştırmak, transfer çalışmaları, idari kadro yapılanması ve Kemerburgaz Projesi için yoğun mesai harcayacak olan Fatih Terim de, bu süre zarfında Florya Tesisleri’ne kapanma kararı aldı.Vebu kararı ile ilginç bir olay da ortaya çıktı. 2011 yılında Fatih Terim’in yoğun mesai harcadığı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan dairenin, daha sonra hiçbir teknik adamın kullanması, ilgilenmemesi ile bakımsız halde olduğu da ortaya çıktı. Şu anda oldukça kötü bir halde olan bu daire hemen yeniden elden geçirilip tadilat görecek.’ya kapanıp non-stop çalışma kararı alan teknik direktör Fatih Terim için Metin Oktay Tesisleri’ndeki bu daire hazır hale getirilecek.