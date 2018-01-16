Fatih Terim geldi Cenk Ergün gitti!

BURSASPOR TEKLİF YAPTI

Erdinç Şahin

Galatasaray’da Fatih Terim’in göreve gelmesiyle birlikte Florya’da birtakım değişiklikler olmaya devam ederken sportif direktör olarak görev yapan Cenk Ergün taşındı.ASpor’un haberine göre’in göreve gelmesinin ardından durumu merak edilenofisi Türk Telekom Stadyumu’na taşındı.Terim’in isteğiyle Florya’daki mesaisi sonlanan Cenk Ergün’ün bundan sonra kulüp binasında Başkan Dursun Özbek’e yardımcı olacağı belirtildi. Bursaspor kulübünden aldığı teklife olumlu yanıt vermezse Ergün, futbol takımı ile Florya’da değil artık Türk Telekom Stadyumu’nda mesai yapacak.