Fatih Terim: Hesap yok zafer var

"PUAN HESABINA BAKMAYIN"

DAVALA VE ŞAŞ HEP YANLARINDA

1 BERABERLİK HAKKI VAR

Erdinç Şahin

Haftayıgalibiyetiyle kapatan’da, cumartesi günü oynanacak Yeni Malatya maçının hazırlıkları, 1 günlük aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Teknik patron, antrenman öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.Bitime 2 hafta kala öğrencilerine uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Sakın rehavete kapılmayın. Galatasaray daha önce birçok defa son dakikalarda şampiyon olarak büyük işler başardı. Dolayısıyla rakiplerimiz de bu mutluluğu yaşamak isteyeceklerdir. Puan hesabına bakmadan, kalan 2 maçımızı da kazanmamız, bir şampiyona yakışır oynamamız gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, son düdüğe kadar konsantrasyon... İşimiz de, sloganımız da bu olacak” ifadelerini kullandı.Terim’in yardımcılarıveda, antrenman sırasında oyuncuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Motivasyonu en üst seviyede tutmak adına ne gerekiyorsa yapan iki antrenör, Terim’in direktiflerini harfiyen aktarmaya çalışıyor.Galatasaray, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarından 4 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Dolayısıyla berabere kalma lüksüne sahip. Sarı-Kırmızılılar, kendi evinde oynayacakları Yeni Malatya sınavını kayıpsız geçip bu avantajını son haftaya taşımayı hedefliyor.