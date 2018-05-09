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Fatih Terim: Hesap yok zafer var

Yeni Malatya maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayan Fatih hoca, kazandıkları son dakika şampiyonluklarını hatırlatarak, “Son düdüğe kadar konsantrasyon... Sloganımız bu” dedi.

Fatih Terim: Hesap yok zafer var
Haftayı Akhisar galibiyetiyle kapatan Galatasaray’da, cumartesi günü oynanacak Yeni Malatya maçının hazırlıkları, 1 günlük aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Teknik patron Fatih Terim, antrenman öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.
 

"PUAN HESABINA BAKMAYIN"


Bitime 2 hafta kala öğrencilerine uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Sakın rehavete kapılmayın. Galatasaray daha önce birçok defa son dakikalarda şampiyon olarak büyük işler başardı. Dolayısıyla rakiplerimiz de bu mutluluğu yaşamak isteyeceklerdir. Puan hesabına bakmadan, kalan 2 maçımızı da kazanmamız, bir şampiyona yakışır oynamamız gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, son düdüğe kadar konsantrasyon... İşimiz de, sloganımız da bu olacak” ifadelerini kullandı.
 

DAVALA VE ŞAŞ HEP YANLARINDA


Terim’in yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş da, antrenman sırasında oyuncuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Motivasyonu en üst seviyede tutmak adına ne gerekiyorsa yapan iki antrenör, Terim’in direktiflerini harfiyen aktarmaya çalışıyor.
 

1 BERABERLİK HAKKI VAR


Galatasaray, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarından 4 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Dolayısıyla berabere kalma lüksüne sahip. Sarı-Kırmızılılar, kendi evinde oynayacakları Yeni Malatya sınavını kayıpsız geçip bu avantajını son haftaya taşımayı hedefliyor.


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