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Fatih Terim'in canı sıkan 3 sorun!

Galatasaray, Osmanlıspor karşısında galip geldi ancak ara transfer döneminde yaşananlar tecrübeli teknik adamı mutsuz etti.

Fatih Terim'in canı sıkan 3 sorun!
Bir yanda, en güvendiği isimlerden Ndiaye’nin gidecek olması, diğer yanda hâlâ futbolculara ödeme yapılmaması Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in elini, kolunu bağladı. Transferdeki belirsizlik de bunun üzerine tuz, biber ekti.
 
Galatasaray, Osmanlıspor maçında galip geldi ancak son dönemde yaşananlar teknik direktör Fatih Terim’in yüzünü güldürmedi.
 
Cim Bom’un başına geçtiğinden bu yana lig, kupa ve hazırlık maçları olmak üzere bütün karşılaşmaları kazanan Terim’in canını sıkan konular, çözülemeyen problemler... Tecrübeli hocanın Osmanlı galibiyetinden sonraki vücut dili de aslında ruh halini yansıttı. İşte sarı-kırmızılı hocanın yüzünü güldürmeyen faktörler...
 

1 NDİAYE SORUNU:


 Osmanlı maçı öncesi kafası karışan Ndiaye’yi kamptan gönderen Fatih Terim, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda hareket etti ve gerekirse futbolcunun gitmesine onay verdi. Ancak Terim, Ndiaye’ye satılırsa yerine hemen bir futbolcu alınmasını istedi. Fatih Hoca’nın, Ndiaye’yi en kilit ikinci oyuncu olarak gördüğü belirlendi.
 

2 PARA PROBLEMİ: 


Tecrübeli hoca gerekirse transfer yapılmadan futbolcuların maaşlarının ödenmesini istiyor. Florya’da futbolcuların yüzlerinin gülmesini isteyen tecrübeli hoca bu yüzden harekete geçilmesini istiyor. Osmanlı maçından sonra Abdurrahim Albayrak’ın soyunma odasında Gomis ve Belhanda’yla özel bir görüşme yapması da bu konuda harekete geçildiğinin göstergesi... Fakat henüz çözüme kavuşmaması sıkıntı...
 

3 TRANSFER BELİRSİZLİĞİ: 


Ndiaye’nin Stoke City’ye satılması gündemde değilken bile en az 2 takviye isteyen Terim, yaşanan gecikmeden rahatsız.... Latovlevici’nin önceki gün ıslıklanması, özellikle sol bek için endişeleri arttırdı. Terim’le görüşen Burak Elmas önceki gün apar topar yurt dışına giderek bu konuda girişimlere başladı. Cim-Bom’un önünde transfer için süre az ama Florya bu konuda müjdeli haber bekliyor.

(Milliyet)


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