Fatih Terim’in derbide Kadıköy planı!

FERNANDO DÖNÜYOR!

Erdinç Şahin

’de liderlik koltuğuna oturanteknik direktörderbisine kadar puan kaybı istemiyor.Gazete Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre; Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya maçlarından zafer bekleyen Terim, Kadıköy'e 4'te 4'le gitmenin hesaplarını yapıyor.Önlerindeki 4 maçı da kazanmaları durumunda, şu anda 1 puan olan farkın daha da açılacağını düşünen futbolcular da bu hedefi gerçekleştirmek için kenetlendi.Fikstür avantajının da ellerinde olduğunu hesaplayan Sarı-Kırmızılılar, 4 maçtan 12 puan toplamaları halinde şampiyonluk ibresinin tamamen kendilerine döneceğini düşünüyor.İlk yarının son maçı olan Göztepe karşılaşmasında sahayı sedyeyle terk ederken iç yan bağlarında yırtık tespit edilen ve tedavisi süren Fernando'nun hafta içerisinde İstanbul'a döneceği öğrenildi.Konya ve Sivas deplasmanları öncesi Portekiz'e gitmesinde sakınca görülmeyen Brezilyalı oyuncunun, en geç cuma gününe kadar Florya'da olacağı bildirildi.