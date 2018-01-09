Fatih Terim'in ekibinde sürpriz isim!

1 GECE ÖNCE DÜĞÜNÜ OLMASINA RAĞMEN İDMANA ZAMANINDA GELDİ

Erdinç Şahin

’de ikinci yarının hazırlıklarına’nın’nde yaptığı kamp çalışmalarıyla başlayan, dün ilk idmanını gerçekleştirdi.’in yardımcıları olarak göreve geleniş başı yaparken, Pro Lisans eğitiminde yer alançalışmalara katılmadı.Yeni kondisyonerini de belirleyendaha önce çalıştığıekibinde yer alanoyuncularına tanıttı.1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen’ü takdir eden İmparator, tüm takımdan’ü alkışlamalarını istedi.Öte yandan ilk günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, bugün de çift antrenman yapacak.