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Fatih Terim'in ekibinde sürpriz isim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik ekibinde yer alan Yasin Küçük'ü oyuncularına tanıttı. Ayrıca Terim, 1 gece önce düğünü olmasına rağmen ertesi gün idmana katılan Küçük'ü futbolcularına alkışlattı.

Fatih Terim'in ekibinde sürpriz isim!
Süper Lig’de ikinci yarının hazırlıklarına Antalya’nın Belek İlçesi’nde yaptığı kamp çalışmalarıyla başlayan Galatasaray, dün ilk idmanını gerçekleştirdi.

Fatih Terim’in yardımcıları olarak göreve gelen Ümit Davala iş başı yaparken, Pro Lisans eğitiminde yer alan Hasan Şaş çalışmalara katılmadı.
 

1 GECE ÖNCE DÜĞÜNÜ OLMASINA RAĞMEN İDMANA ZAMANINDA GELDİ


Yeni kondisyonerini de belirleyen Fatih Terim, daha önce çalıştığı Scott Piri’nin ekibinde yer alan Yasin Küçük’ü oyuncularına tanıttı.

1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen Yasin Küçük’ü takdir eden İmparator, tüm takımdan Küçük’ü alkışlamalarını istedi.

Öte yandan ilk günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, bugün de çift antrenman yapacak.

Habertürk

 


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