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Fatih Terim'in olduğu yerde 'göbekli' futbolcu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Akhisarspor'a attığı golden sonra fizik yapısıyla sosyal medyada bir hayli konu olan Ahmet Çalık'tan sonra özellikle Feghouli'nin de son durumu taraftarları isyan ettirdi.

Fatih Terim'in olduğu yerde 'göbekli' futbolcu!
Devre arasında Malaga’ya transferi son anda gerçekleşmeyen ve Galatasaray’da kalan Ahmet Çalık’ın dün Akhisar’a attığı goldeki göbekli hali sosyal medyada bir hayli yankı bulmuştu.

Genelde yedek kulübesinde oturan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda görev alan genç oyuncunun son durumu görenleri şaşırtırken, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin Çalık gibi bir türlü fizik kapasitesini artıramayan birkaç futbolcudan muzdarip olduğu ortaya çıktı.
 

FEGHOULİ 5 AYDIR AYNI!


Sezon başında West Ham’dan Galatasaray’a transfer olan ve ilk maçına 9.ayda Antalyaspor’a karşı çıkan Feghouli’nin hala toparlanamaması dikkatlerden kaçmazken, Cezayirli yıldızın fazla kilolarının bir bakışta göze çarpması taraftarları da bezdirmiş durumda.

Topla beraber hızlanamayan ve genelde fulesiz yapısıyla hantal bir görüntü çizen Feghouli, Fatih Terim’in de sabrını taşırırken 28 yaşındaki oyuncunun hemen hemen her mücadelede yerde kalması Feghouli’nin geleceğini de sorgular duruma getirdi. 

Sivas deplasmanında sakatlanarak oyundan alınan Denayer’in de kilo fazlalığı bulunurken, yine sakatlıktan çıkan ve kendisine daha yeni yeni gelen Tolga Ciğerci’nin de fizik olarak hazır olmadığı belirtildi.

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