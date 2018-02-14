Fatih Terim'in Serdar Aziz öngürüsü tuttu

DERBİ MAÇI 17 MART'TA

Erdinç Şahin

geçen sezon başında'i kadrosuna katarken, o dönem Serdar'ın'da hocalığını yapanbu transferde önemli rol oynadı.Terim kendisine Serdar Aziz'i soran sarı-kırmızılı yetkililere ''Hiç düşünmeden alın. Geleceğin Galatasaray kaptanı olur'' referansını verdi. Terim ile milli stoperin yolları bir buçuk yıl sonra Florya'da kesişti. Ve Serdar Aziz, 3-0 kazanılanmaçının son 20 dakikasında Terim'in bilgisi dahilinde Selçuk İnan oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını taktı.Ligdeki en önemli maçlardan biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 17 Mart Cumartesi günü oynanacak. Kadıköy'deki maçın başlama saati ise 19.00...(Sabah)