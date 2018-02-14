Fatih Terim'in Serdar Aziz öngürüsü tuttu

Galatasaray
geçen sezon başında Serdar Aziz
'i kadrosuna katarken, o dönem Serdar'ın Milli Takım
'da hocalığını yapan Fatih Terim
bu transferde önemli rol oynadı.
Terim kendisine Serdar Aziz'i soran sarı-kırmızılı yetkililere ''Hiç düşünmeden alın. Geleceğin Galatasaray kaptanı olur'' referansını verdi. Terim ile milli stoperin yolları bir buçuk yıl sonra Florya'da kesişti. Ve Serdar Aziz, 3-0 kazanılan Antalyaspor
maçının son 20 dakikasında Terim'in bilgisi dahilinde Selçuk İnan oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını taktı.
DERBİ MAÇI 17 MART'TA
Ligdeki en önemli maçlardan biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 17 Mart Cumartesi günü oynanacak. Kadıköy'deki maçın başlama saati ise 19.00...
(Sabah)
Erdinç Şahin