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Fatih Terim'in Serdar Aziz öngürüsü tuttu

Serdar Aziz'in Milli Takım'da hocalığını yapan Fatih Terim, oyuncunun Galatasray'a transferinde önemli rol oynadı.

Fatih Terim'in Serdar Aziz öngürüsü tuttu
Galatasaray geçen sezon başında Serdar Aziz'i kadrosuna katarken, o dönem Serdar'ın Milli Takım'da hocalığını yapan Fatih Terim bu transferde önemli rol oynadı.

Terim kendisine Serdar Aziz'i soran sarı-kırmızılı yetkililere ''Hiç düşünmeden alın. Geleceğin Galatasaray kaptanı olur'' referansını verdi. Terim ile milli stoperin yolları bir buçuk yıl sonra Florya'da kesişti. Ve Serdar Aziz, 3-0 kazanılan Antalyaspor maçının son 20 dakikasında Terim'in bilgisi dahilinde Selçuk İnan oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını taktı.
 

DERBİ MAÇI 17 MART'TA


Ligdeki en önemli maçlardan biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 17 Mart Cumartesi günü oynanacak. Kadıköy'deki maçın başlama saati ise 19.00...

(Sabah)


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