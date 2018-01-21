Fatih Terim'in tercihi Selçuk İnan

Denayer-Serdar ikilisi

Eren, Yasin ve Sinan joker

Nazlı Erdol

’da yarın’la deplasmanda oynanacak lig maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik patron, kafasında kadro tercihini büyük ölçüde yapmış durumda.Tecrübeli hoca, sakatlığı bulunan Fernando’nun yerine orta sahada Ndiaye’nin yanına Selçuk İnan’ı monte edecek. Sağ açıkta Feghouli, forvet arkasında Belhanda, sol önde Rodrigues şans bulacak. Aslan’ın gol umudu ise yine Gomis olacak.Aslan’ın savunma hattında da zorunlu değişiklik göze çarpıyor. Kart cezalısı Maicon’un yerineşans bulacak. Sağ bekte’nun dönüşü yüzleri güldürürken, bir türlü transfer yapılamayan sol bekteformaya yakın isim olarak göze çarpıyor. Kale ise yine’ya emanet.Terim, kulübedeki isimlerin hazır olmasının da sahayı etkilediği görüşünde. Tüm futbolcularıyla tek tek konuşan kurt hoca, skorun gidişatına görevegibi isimleri joker olarak kullanmayı planlıyor.’nın da bu sezon ilk kez bir lig maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.