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Fatih Terim'in tercihi Selçuk İnan

Fatih hoca Kayseri deplasmanı için planını yaptı. Fernando’nun yokluğunda orta sahada Ndiaye’nin partneri Selçuk İnan olacak. Savunmada da Maicon’un yerine Denayer oynayacak. Sol bekte ise Latovlevici formaya daha yakın...

Fatih Terim'in tercihi Selçuk İnan
Galatasaray’da yarın Kayserispor’la deplasmanda oynanacak lig maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim, kafasında kadro tercihini büyük ölçüde yapmış durumda.

Tecrübeli hoca, sakatlığı bulunan Fernando’nun yerine orta sahada Ndiaye’nin yanına Selçuk İnan’ı monte edecek. Sağ açıkta Feghouli, forvet arkasında Belhanda, sol önde Rodrigues şans bulacak. Aslan’ın gol umudu ise yine Gomis olacak.
 

Denayer-Serdar ikilisi


Aslan’ın savunma hattında da zorunlu değişiklik göze çarpıyor. Kart cezalısı Maicon’un yerine Denayer şans bulacak. Sağ bekte Mariano’nun dönüşü yüzleri güldürürken, bir türlü transfer yapılamayan sol bekte Latovlevici formaya yakın isim olarak göze çarpıyor. Kale ise yine Muslera’ya emanet.
 

Eren, Yasin ve Sinan joker


Terim, kulübedeki isimlerin hazır olmasının da sahayı etkilediği görüşünde. Tüm futbolcularıyla tek tek konuşan kurt hoca, skorun gidişatına göre Eren Derdiyok, Yasin ve Sinan Gümüş gibi isimleri joker olarak kullanmayı planlıyor. Hakan Balta’nın da bu sezon ilk kez bir lig maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
 


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