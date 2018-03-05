Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues

GALATASARAY UÇUYOR

Erdinç Şahin

'da galibiyet sonrasında öne çıkan üç isim vardı:...Gomis maçı 4 golle tamamlarken Feghouli ise 3 asist ile maçı tamamladı. Garry Rodrigues ise başarılı performansını 1 asist ile süsledi. Ancak en çok öne çıkan detay ise bu oyuncuların Fatih Terim’in gelmesinin ardından ortaya koyduğu etkili performans oldu.Fatih Terim, takıma devre arasında yeni sistemi öğretirken en çok kanatları kullanacaklarını da defalarca gösterdi. İşte bu süreçte Feghouli ve Rodrigues’e büyük iş düşüyordu. Terim iki oyuncu ile sık sık konuşurken özellikle Rodrigues’in performansındaki artış herkesi de sevindirdi.