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Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues

Yeni sistemde kanat oyuncularını forvet hattına daha yakın kullanan Fatih Terim, Rodrigues ile özel ilgilendi. Oyuncusuna sık sık moral veren deneyimli teknik adam, son 8 haftada 5 gol, 5 asistlik başarı yakaladı.

Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues
Galatasaray'da galibiyet sonrasında öne çıkan üç isim vardı: Bafetimbi Gomis, Sofianne Feghouli ve Garry Rodrigues... 
 
Gomis maçı 4 golle tamamlarken Feghouli ise 3 asist ile maçı tamamladı. Garry Rodrigues ise başarılı performansını 1 asist ile süsledi. Ancak en çok öne çıkan detay ise bu oyuncuların Fatih Terim’in gelmesinin ardından ortaya koyduğu etkili performans oldu.
 

GALATASARAY UÇUYOR

 
Fatih Terim, takıma devre arasında yeni sistemi öğretirken en çok kanatları kullanacaklarını da defalarca gösterdi. İşte bu süreçte Feghouli ve Rodrigues’e büyük iş düşüyordu. Terim iki oyuncu ile sık sık konuşurken özellikle Rodrigues’in performansındaki artış herkesi de sevindirdi. 


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