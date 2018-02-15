Fatih Terim'in yeniden Milan'ı çalıştırmasını isterim!

‘İŞLER İYİ GİTMİYOR’

Erdinç Şahin

'ın’u yenip liderlik koltuğuna oturduğu maçı’nin de izlemesi dedikoduları da beraberinde getirdi.’un yardımcısı olanaynı zamanda Milan’ı da yönetirken İstanbul’da iş için bulunduğu bir dönemde Galatasaray’ın maçını takip etmek istediğini yönetime iletti ve olumlu yanıt aldı.Galatasaray yönetiminin son dakikada gelen teklife loca açıp sıcak ilgi göstermesi sonrasında iki kulüp arasında bağ kuruldu. Ancak herkesin merak ettiği ise Çinli yatırımcıların G.Saray’a yönelik bir hamlesinin olup olmayacağı... Böyle bir ihtimal şu anda bulunmazken Vatan, Milan’ın CEO’su David Han Li’nin’le ilgili çarpıcı sözlerine ulaştı.dönemini araştırdığını ve İstanbul’da’in kariyerinin genelini incelediğini söyleyen Çinli CEO, İmparator için ise övgü dolu sözler kullandı:İstanbul’a geleceğim için genel olarak Fatih Terim’in kariyerini inceledim ve inanılmaz etkilendim. Terim’in bu maçta takımı nasıl yönettiğini ve oyuna her an müdahale edip hep içinde olduğunu gördüm. Fatih Terim’i iyi tanıyorum. Çok şeyler yapabilecek kapasiteye sahip. Yeniden Milan’ın başında olmasını isterim.Milan’ın başında şu anda Gattuso var. Ancak bizim için işler yolunda gitmiyor. O genç bir teknik adam. Fakat şu anda beklentilerimizin karşılandığını söylemem doğru olmaz.