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Fatih Terim'in yeniden Milan'ı çalıştırmasını isterim!

Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalya'yı yendiği maçı izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen Milan'ın CEO'su David Han Li'nin Fatih Terim'e hayran kaldığı öğrenildi. Han Li, Terim'in yeniden Milan'ın başında olmasını istediğini belirtti.

Fatih Terim'in yeniden Milan'ı çalıştırmasını isterim!
Galatasaray'ın Antalyaspor’u yenip liderlik koltuğuna oturduğu maçı Milan CEO’su David Han Li’nin de izlemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Milan’ı satın alan Li Yonghong’un yardımcısı olan David Han Li, aynı zamanda Milan’ı da yönetirken İstanbul’da iş için bulunduğu bir dönemde Galatasaray’ın maçını takip etmek istediğini yönetime iletti ve olumlu yanıt aldı.
 
Galatasaray yönetiminin son dakikada gelen teklife loca açıp sıcak ilgi göstermesi sonrasında iki kulüp arasında bağ kuruldu. Ancak herkesin merak ettiği ise Çinli yatırımcıların G.Saray’a yönelik bir hamlesinin olup olmayacağı... Böyle bir ihtimal şu anda bulunmazken Vatan, Milan’ın CEO’su David Han Li’nin Fatih Terim’le ilgili çarpıcı sözlerine ulaştı. 
 

‘İŞLER İYİ GİTMİYOR’

 
Fatih Terim’in Milan dönemini araştırdığını ve İstanbul’da Galatsaray maçını izleme fırsatı da çıkınca Fatih Terim’in kariyerinin genelini incelediğini söyleyen Çinli CEO, İmparator için ise övgü dolu sözler kullandı:

İstanbul’a geleceğim için genel olarak Fatih Terim’in kariyerini inceledim ve inanılmaz etkilendim. Terim’in bu maçta takımı nasıl yönettiğini ve oyuna her an müdahale edip hep içinde olduğunu gördüm. Fatih Terim’i iyi tanıyorum. Çok şeyler yapabilecek kapasiteye sahip. Yeniden Milan’ın başında olmasını isterim.

Milan’ın başında şu anda Gattuso var. Ancak bizim için işler yolunda gitmiyor. O genç bir teknik adam. Fakat şu anda beklentilerimizin karşılandığını söylemem doğru olmaz.

Şampiy10


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