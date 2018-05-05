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Fatih Terim'in zor kararı...

Galatasaray’ın hocası, cezalı Belhanda’nın yokluğunda iki isimarasında kaldı. Sinan Gümüş mü, Selçuk İnan mı oynayacak? Fatih Terim'in sahaya kimi süreceği maç gününde belli olacak.

Fatih Terim'in zor kararı...
Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Belhanda, Akhisar maçında takımını yalnız bırakacak. Fatih Terim, Faslı 10 numaranın yokluğunda iki isimden birini tercih edecek: Sinan Gümüş ve Selçuk İnan.

Hocanın A planı, Sinan Gümüş ile maça başlamak. Bu durumda sağ kanattaki Feghouli forvet arkasına çekilecek. Rodrigues solda, Gomis ileri uçta Sarı-Kırmızılılar’ın hücum silahı olacak. B planı ise Selçuk İnan’ı Fernando- Donk ikilisinin önünde görevlendirmek. Bu ihtimalde Terim, Sinan’ı hamle oyuncusu olarak yedek tutacak.
 

SONRADAN GİRİP MAÇI ÇEVİRDİ


Sonradan girdiği Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Sinan, şampiyonluk yolunda Cim Bom’a hayat vermişti. İmparator, Sinan’ı 11’e koyması durumunda kulübede etkili silahı kalmayacağı için düşünceli. Terim kesin kararını bugün verecek.


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