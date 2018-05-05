Fatih Terim'in zor kararı...

SONRADAN GİRİP MAÇI ÇEVİRDİ

Erdinç Şahin

derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen, Akhisar maçında takımını yalnız bırakacak. Fatih Terim, Faslı 10 numaranın yokluğunda iki isimden birini tercih edecek:veile maça başlamak. Bu durumda sağ kanattakiforvet arkasına çekilecek.solda, Gomis ileri uçta Sarı-Kırmızılılar’ın hücum silahı olacak.ikilisinin önünde görevlendirmek. Bu ihtimalde Terim, Sinan’ı hamle oyuncusu olarak yedek tutacak.Sonradan girdiğivemaçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren, şampiyonluk yolunda’a hayat vermişti.’ı 11’e koyması durumunda kulübede etkili silahı kalmayacağı için düşünceli. Terim kesin kararını bugün verecek.