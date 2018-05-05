Fatih Terim'in zor kararı...

Beşiktaş
derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Belhanda
, Akhisar maçında takımını yalnız bırakacak. Fatih Terim, Faslı 10 numaranın yokluğunda iki isimden birini tercih edecek: Sinan Gümüş
ve Selçuk İnan
.
Hocanın A planı, Sinan Gümüş
ile maça başlamak. Bu durumda sağ kanattaki Feghouli
forvet arkasına çekilecek. Rodrigues
solda, Gomis ileri uçta Sarı-Kırmızılılar’ın hücum silahı olacak. B planı ise Selçuk İnan’ı Fernando- Donk
ikilisinin önünde görevlendirmek. Bu ihtimalde Terim, Sinan’ı hamle oyuncusu olarak yedek tutacak.
SONRADAN GİRİP MAÇI ÇEVİRDİ
Sonradan girdiği Konyaspor
ve Alanyaspor
maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Sinan
, şampiyonluk yolunda Cim Bom
’a hayat vermişti. İmparator, Sinan
’ı 11’e koyması durumunda kulübede etkili silahı kalmayacağı için düşünceli. Terim kesin kararını bugün verecek.
Erdinç Şahin