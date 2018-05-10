Fatih Terim: İnanın yeter

"YARIM BIRAKMAK OLMAZ"

Erdinç Şahin

Şampiyonluk yolunda cumartesi günüile kendi sahasında çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan, teknik direktör Fatih Terim tüm mesaisini motivasyona harcıyor. Şimdilik taktik provaları bir kenara bırakan tecrübeli hoca, öğrencileriyle tek tek görüşüp tamamen son 180 dakikaya odaklanmalarını ve başka bir şey düşünmemelerini istedi.Terim’in yardımcılarıda, antrenmanlar sırasında sürekli olarak oyuncularla ilgilenerek, hocanın direktiflerini onlara iletiyor.Dünkü antrenmanın bitiminde de oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Fatih hocanın, “Başarmak için önce inanmalısınız. İşi buraya kadar getirdik, bundan sonra yarım bırakmak olmaz. İpler bizim elimizde ama hesap kitap yapmak bizim işimiz değil. 2 finalimiz kaldı, 2’sini de kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıralım.Size inanıyor ve güveniyorum. Bunu başaracağınızdan hiç şüphem yok” dediği öğrenildi.