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Fatih Terim: İnanın yeter

Yeni Malatya maçı öncesi Fatih hoca taktik çalışmaları bir kenara bıraktı, tüm vaktini takımını motive etmeye ayırdı. ''Başarmak için önce inanmalısınız'' diye Terim, öğrencilerinden tamamen son 180 dakikaya odaklanmalarını istedi.

Fatih Terim: İnanın yeter
Şampiyonluk yolunda cumartesi günü Yeni Malatya ile kendi sahasında çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim tüm mesaisini motivasyona harcıyor. Şimdilik taktik provaları bir kenara bırakan tecrübeli hoca, öğrencileriyle tek tek görüşüp tamamen son 180 dakikaya odaklanmalarını ve başka bir şey düşünmemelerini istedi.

Terim’in yardımcıları Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş da, antrenmanlar sırasında sürekli olarak oyuncularla ilgilenerek, hocanın direktiflerini onlara iletiyor.
 

"YARIM BIRAKMAK OLMAZ"


Dünkü antrenmanın bitiminde de oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Fatih hocanın, “Başarmak için önce inanmalısınız. İşi buraya kadar getirdik, bundan sonra yarım bırakmak olmaz. İpler bizim elimizde ama hesap kitap yapmak bizim işimiz değil. 2 finalimiz kaldı, 2’sini de kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıralım.Size inanıyor ve güveniyorum. Bunu başaracağınızdan hiç şüphem yok” dediği öğrenildi.

Fanatik


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