Fatih Terim istemedi, Carrasso’ya yol göründü!

YAŞI VE MALİYETİ NEDENİYLE EN ZAYIF HALKA

Erdinç Şahin

'dagelişinin ardından taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılarda üzeri çizilen son isim, yaz döneminde sürpriz şekilde transfer edilen kalecioldu.Fransız file bekçisi, 14 kişilik yabancı kontenjanı yüzünden gönderiliyor. Teknik direktöryapılacak yabancı transfere yer açmak için bu kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adam son oynanan kupa maçında da kaleyiteslim etmişti.Galatasaray'ın 14 kişilik yabancı listesindebulunuyor. Yapılacak her yabancı transferi için bir isim göndermek zorunda… Carrasso'nun, yaşı ve maliyeti yüzünden en zayıf halka olarak belirleneceği belirtildi. Galatasaray devre arasında yapacağı sol bek transferine kontenjan açmak için Fransız eldiveni gözden çıkaracak.Lisans çıkarılmayan De Jong'a da kampta bir şans verilecek.