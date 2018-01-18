Fatih Terim, kahraman şehit Fethi Sekin’in çocuklarına forma hediye etti

FORMA HEDİYE EDİLDİ

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Türkiye, kahraman polis Fethi Sekin'e ağlıyor!

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in evine acı haber ulaştı

İzmir'deki katliamı polis memuru Fethi Sekin önledi

Mehmet Nuri Turan

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında oynanan Bucaspor - Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, anlamlı bir davranışta bulundu.İzmir’de geçen yıl terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Fethi Sekin’in kızı Dila ve Nisanur’a, Galatasaray forması hediye edildi. Terim, çocuklara formaları verip, sarıldı. Bu davranış tribünlerden büyük alkış aldı.İzmir’de Adliye Sarayı'na saldırı düzenleyen teröristlere karşı silahının son mermisi bitene kadar kahramanca mücadele edip, 2 teröristin ölü ele geçirilmesini sağlamıştı. Kahraman polisimiz bu hain saldırıda şehit düşmüştü.