Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Fatih Terim, kahraman şehit Fethi Sekin’in çocuklarına forma hediye etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor maçı öncesi şehit Polis Fethi Sekin’in çocuklarına forma hediye etti

18 Ocak 2018, Perşembe 23:17
Fatih Terim, kahraman şehit Fethi Sekin’in çocuklarına forma hediye etti
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında oynanan Bucaspor - Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, anlamlı bir davranışta bulundu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ


İzmir’de geçen yıl terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Fethi Sekin’in kızı Dila ve Nisanur’a, Galatasaray forması hediye edildi. Terim, çocuklara formaları verip, sarıldı. Bu davranış tribünlerden büyük alkış aldı.

FETHİ SEKİN KİMDİR?


İzmir’de Adliye Sarayı'na saldırı düzenleyen teröristlere karşı silahının son mermisi bitene kadar kahramanca mücadele edip, 2  teröristin ölü ele geçirilmesini sağlamıştı. Kahraman polisimiz bu hain saldırıda şehit düşmüştü.

Türkiye, kahraman polis Fethi Sekin'e ağlıyor!Türkiye, kahraman polis Fethi Sekin'e ağlıyor!
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in evine acı haber ulaştıŞehit polis memuru Fethi Sekin'in evine acı haber ulaştı
İzmir'deki katliamı polis memuru Fethi Sekin önlediİzmir'deki katliamı polis memuru Fethi Sekin önledi


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'tan açıklamalar

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'tan açıklamalar
Kayserispor çeyrek finalde

Kayserispor çeyrek finalde
Bucaspor - Galatasaray (Maç özeti)

Bucaspor - Galatasaray (Maç özeti)
Galatasaray'da Uğur Çiftçi sesleri

Galatasaray'da Uğur Çiftçi sesleri
Trabzonspor Filip Novak'ı resmen açıkladı

Trabzonspor Filip Novak'ı resmen açıkladı

Galatasaray-Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray-Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Aykut Demir dua etti, Başakşehir’den çeyrek finali kaptı!

Aykut Demir dua etti, Başakşehir’den çeyrek finali kaptı!
Real Madrid'de Zinedine Zidane depremi

Real Madrid'de Zinedine Zidane depremi
Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)

Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)
Cenk Tosun’dan Theo Walcott yorumu

Cenk Tosun’dan Theo Walcott yorumu
İslam Slimani Beşiktaş'ın asıl hedefi ( İslam Slimani kimdir?)

İslam Slimani Beşiktaş'ın asıl hedefi ( İslam Slimani kimdir?)