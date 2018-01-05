Fatih Terim’le ilk kriz! ‘Günahı boynuna…’

Erdinç Şahin

’ın, oyuncuları’a, teknik direktör’in talimatıyla teklifte bulunduğunu iddia eden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na verdiği cevap, Milliyet yazarı Ercan Güven tarafından eleştirildi.Günahı boynuna!..'ı gözüne mi kestirdi, ayartmaya mı kalktı, yoksa birileri senaryo mu yazdı orası meçhul ama koskoca kulüp resmi sitesinden “gerçek değil” açıklaması yapınca olay mazide kalmaz mı?“Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır”.Meali; “yanlış bilgilendirilmişin birader, ne düşündük ne ayarttık, size futbolcunuzla mutluluklar”.Normal şartlarda iş biter… Herkes yoluna gider.Lakin bitmiyor…Bitmez de…“Yaptınız mı yapmadınız mı” diye sormuyor… “Yapılmış kabul ettikten sonra” Galatasaray'a teknik direktörü Fatih Terim'in şahsında hakaret içeriyor:“Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum”…Çıta “ahlaka” kadar yükseltilmişse, Galatasaray'ın yönetim kurulu olarak yaptığı kuru/duru açıklama “Fatih Terim'i bilmem ama biz yapmadık” kıvamında kalmıyor mu?Düşünelim şimdi…Diyelim ki, Galatasaray Vagner Love'u aklından bile geçirmedi… Fatih Terim Love'un Brezilya'daki menajerini aratmadı… Galatasaray'ın tercümanı telefon falan açmadı…O zaman, Alanyaspor'un bir numaralı resmi ağızından “ahlaksızlık” suçlamasına muhatap olan teknik direktörü Fatih Terim'i ve kendi kurumsal kimliğini “valla çok şaşırdık” diye mi korur Galatasaray Kulübü?Bırakın günahsızken uğradığı hakareti “vallahi yapmadım” pısırıklığıyla yanıtlamayı, aslında Alanyaspor yönetimi arkasından iş çevirmeye kalkmış olsa bile, “ahlaksızlık” yakıştırmasına aynı sertlikle cevap vermesi gerekmez miydi Galatasaray'ın?Kuralları çiğnemişse bedelini hakarete uğrayarak değil, suçun karşılığı cezaya katlanarak öder; bu arada haddini aşanın da cevabını verir Galatasaray gibi bir kulüp.Verirdi…Ama yapmıyor…Teknik direktörü Fatih Terim'i “suçlamanın şiddetiyle orantılı” korumuyor.Adeta kendini sıyırıp gerisini Terim'e bırakıyor Galatasaray.Ne geliyor insanın aklına:Terim'i işaret eden ve “ben yapmadım o yaptı” diyen bir Galatasaray yönetimi.Bitmedi, bitmez bu tartışma…“Suçlama” ile “savunma” arasında öyle bir orantısızlık var ki, dava “esastan” ortadan kalksa da “usulden” sürecektir bundan sonra.Gün gelip Yönetim ile Terim'in yolları ayrıldığında “sebepleri” sıralayacak olanların önünde hangi dosyalar olacak bilemem ama tarih itibarıyla ilk sıra Vagner Love olayıdır.