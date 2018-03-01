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Fatih Terim Milan-Inter derbisine gidiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, haftasonu oynanacak olan Milan-Inter derbisini yerinde izleyecek. Terim, cumartesi akşamı oynanacak olan Karabükspor maçının ardından ayağının tozuyla Milano uçağına binecek. 

Fatih Terim Milan-Inter derbisine gidiyor
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, haftasonu Milano derbisini yerinde izleyecek. Terim, geçmişte çalıştırdığı takım olan Milan'ın Inter maçını San Siro'da takip edecek. 
 

4-2'LİK MAÇIN FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ


Fanatik'in İtalya muhabiri Dündar Keşaplı, dün sabahki idman öncesi Fatih terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret etti ve 21 Ekim 2001 tarihinde oynanan, Fatih Terim'in yönettiği Milan'ın 4-2 kazandığı maçta Terim'in sevincinin olduğu bir fotoğrafı hediye etti. 



Dündar Keşaplı bu hediyeyi Terim'e İtalya Spor Yazarları Derneği adına verdiğini belirtti. 

Terim'in Milan'ı o maçta Ventola'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşmüş ancak daha sonra Andriy Shevchenko (2), Cosmin Contra ve Filippo Inzaghi'nin golleriyle 4-1 öne geçmiş, maçı da 4-2 kazanmıştı. Inter'in son golü de Muhammed Kallon'dan gelmişti. 

Fanatik


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