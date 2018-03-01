Fatih Terim Milan-Inter derbisine gidiyor

Galatasaray
'da teknik direktör Fatih Terim
, haftasonu Milano
derbisini yerinde izleyecek. Terim, geçmişte çalıştırdığı takım olan Milan
'ın Inter maçını San Siro'da takip edecek.
4-2'LİK MAÇIN FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ
Fanatik'in İtalya muhabiri Dündar Keşaplı, dün sabahki idman öncesi Fatih terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret etti ve 21 Ekim 2001 tarihinde oynanan, Fatih Terim'in yönettiği Milan'ın 4-2 kazandığı maçta Terim'in sevincinin olduğu bir fotoğrafı hediye etti.
Dündar Keşaplı
bu hediyeyi Terim'e İtalya Spor Yazarları Derneği
adına verdiğini belirtti.
Terim'in Milan'ı o maçta Ventola'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşmüş ancak daha sonra Andriy Shevchenko
(2), Cosmin Contra
ve Filippo Inzaghi
'nin golleriyle 4-1 öne geçmiş, maçı da 4-2 kazanmıştı. Inter'in son golü de Muhammed Kallon'dan gelmişti.
Fanatik
Erdinç Şahin