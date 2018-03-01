Fatih Terim Milan-Inter derbisine gidiyor

4-2'LİK MAÇIN FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ

Erdinç Şahin

'da teknik direktör, haftasonuderbisini yerinde izleyecek. Terim, geçmişte çalıştırdığı takım olan'ın Inter maçını San Siro'da takip edecek.Fanatik'in İtalya muhabiri Dündar Keşaplı, dün sabahki idman öncesi Fatih terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret etti ve 21 Ekim 2001 tarihinde oynanan, Fatih Terim'in yönettiği Milan'ın 4-2 kazandığı maçta Terim'in sevincinin olduğu bir fotoğrafı hediye etti.bu hediyeyi Terim'eadına verdiğini belirtti.Terim'in Milan'ı o maçta Ventola'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşmüş ancak daha sonra(2),ve'nin golleriyle 4-1 öne geçmiş, maçı da 4-2 kazanmıştı. Inter'in son golü de Muhammed Kallon'dan gelmişti.