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Fatih Terim o isimleri uyardı: Aman size bir şey olmasın

Akhisar maçını acı içinde tamamlayan Muslera’nın sakatlığı, Eray’dan başka alternatif olmaması nedeniyle teknik heyette endişe yarattı. Forvette de Eren’in sakatlığı nedeniyle Gomis el üstünde tutuluyor.

Fatih Terim o isimleri uyardı: Aman size bir şey olmasın
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-1’lik skorla kazanılan Akhisar maçında hem çarpışma hem de kontrolsüz yere düşmeye bağlı olarak belinden spazm geçiren Fernando Muslera, mücadeleyi acı içinde tamamlamıştı.

Kale vuruşlarını bile kullanamayan tecrübeli file bekçisinin sıkıntılı durumu teknik heyette endişe yaratıyordu. Muslera’nın dün yapılan detaylı tetkiklerinde ise ciddi bir probleme rastlanmadı. 31 yaşındaki kaleci, cumartesi günü ligde Karabük’le oynanacak deplasman maçında görev yapabilecek. Carrasso’nun da sakatlığı nedeniyle Muslera’nın tek yedeği Eray ve bu durum zorlu fikstür öncesi endişe yaratıyor. Aynı şekilde Eren’in sakatlığı sebebiyle Gomis’in alternatifi yok. Terim, “Gomis’e bir şey olursa ligde telafi edemeyiz” diyerek, oyuncusuna ne kadar önem verdiğini dile getiriyor.
 

FATİH HOCANIN KADROSU BELLİ 


 Aslan’ın teknik patronu Fatih Terim, cumartesi günü oynanacak Karabük maçının kadrosunu büyük ölçüde belirlemiş durumda. Sakat oyuncuların da çokluğu sebebiyle elindeki alternatif sayısı azalan Terim, ileri uçta Gomis, arkasında Feghouli, Belhanda ve Rodrigues, merkezde Selçuk ve Donk, savunma dörtlüsünde de Linnes, Maicon, Serdar ve Nagatomo’yu kullanmayı düşünüyor. Fernando ve Tolga da, Donk’u zorlayacak isimler olarak görünüyor.
 

SAKATLARDA SON DURUM


 Sağlık ekibinin raporuna göre Carrasso, ameliyatının 1. haftası sonunda saha çalışmalarına başladı. Eren, tedavisinin ardından günü salonda kuvvet çalışmasıyla tamamladı. Denayer de tedavi sonrası kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.


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