Fatih Terim onu sildi! İtalya yolcusu...

YENİ PLANLAR YAPILIRKEN...

UDİNESE SEÇENEĞİ

Erdinç Şahin

İmparator şampiyonluk sürecinde oyuncularının artılarını da eksilerini de unutmayacak! 21. şampiyonluğa giden’da, oyuncularının performansları kadar tavırlarını da göz ardı etmeyecek. Terim, bu yolda ilk olarak, Akhisar deplasmanında sakatlıklarına karşın fedakârlıkla forma giyenile’e özel olarak teşekkür etti. Bu maçta Donk oynamasa’nın cezalı olması nedeniyle tüm sistem değişecekti.Linnes olmasa haftalardır oynamayan Latovlevici ya da Denayer görev alacaktı. Bu yüzden 2 oyuncunun gösterdiği özveriyi Terim, 2018-19 planları için göz ardı etmeyecek. Mariano da Malatya maçında forma giymek için yoğun tedavi görüyor ve sahada olmak istiyor. Bu tavrıyla Mariano da artı puan aldı. Tavrı ile önümüzdeki sezon G.Saray’daki durumunu ateşe atan isim ise...Beşiktaş derbisinde “Ağrılarım geçmeden oynamak istemiyorum” diyen Tolga, 2018-19 için yerini riske soktu. Fedakâr oyuncularla çalışmak isteyen Terim’in Tolga’ya nasıl bir tavır sergileyeceği şimdilik soru işareti... Ancak 1 yıl kontratı olan oyuncunun ayrılması beklenirken Tudor'un yeni takımı Udinese'nin Tolga'ya talip olabileceği konuşuluyor.