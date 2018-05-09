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Fatih Terim onu sildi! İtalya yolcusu...

Takım bütünlüğünü koruyan futbolcularla yola devam edeceğini söyleyen Fatih Terim, fedakârlık yapan Donk, Linnes ve Mariano’yu takdir ederken, Beşiktaş derbisi öncesi idmana çıkmama resti çeken Tolga Ciğerci'ye soğuk bakıyor.

Fatih Terim onu sildi! İtalya yolcusu...
İmparator şampiyonluk sürecinde oyuncularının artılarını da eksilerini de unutmayacak! 21. şampiyonluğa giden Galatasaray’da Fatih Terim, oyuncularının performansları kadar tavırlarını da göz ardı etmeyecek. Terim, bu yolda ilk olarak, Akhisar deplasmanında sakatlıklarına karşın fedakârlıkla forma giyen Donk ile Linnes’e özel olarak teşekkür etti. Bu maçta Donk oynamasa Belhanda’nın cezalı olması nedeniyle tüm sistem değişecekti.
 

YENİ PLANLAR YAPILIRKEN...


Linnes olmasa haftalardır oynamayan Latovlevici ya da Denayer görev alacaktı. Bu yüzden 2 oyuncunun gösterdiği özveriyi Terim, 2018-19 planları için göz ardı etmeyecek. Mariano da Malatya maçında forma giymek için yoğun tedavi görüyor ve sahada olmak istiyor. Bu tavrıyla Mariano da artı puan aldı. Tavrı ile önümüzdeki sezon G.Saray’daki durumunu ateşe atan isim ise Tolga Ciğerci...
 

UDİNESE SEÇENEĞİ


Beşiktaş derbisinde “Ağrılarım geçmeden oynamak istemiyorum” diyen Tolga, 2018-19 için yerini riske soktu. Fedakâr oyuncularla çalışmak isteyen Terim’in Tolga’ya nasıl bir tavır sergileyeceği şimdilik soru işareti... Ancak 1 yıl kontratı olan oyuncunun ayrılması beklenirken Tudor'un yeni takımı Udinese'nin Tolga'ya talip olabileceği konuşuluyor.

Hürriyet


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