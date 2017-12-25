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Fatih Terim onu sordu: Raphael Holzhauser

Bir dönem Riekerink'in de onay verdiği ancak transferi bir türlü gerçekleştirilemeyen  Raphael Holzhauser yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. 

Fatih Terim onu sordu: Raphael Holzhauser
Süper Lig'de son haftayı bu sezonun flaş ekibi Göztepe karşısında galibiyetle kapatan ve devre arasına moralli giren Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği oyunculardan birinin Avusturya Wien'li Raphael Holzhauser olduğu öğrenildi. 
 

MALİYETİ AZ GENÇ OYUNCU


24 yaşındaki Holzhauser'i geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'la anılmış, hatta dönemin teknik direktörü Riekerink de oyuncuya onay vermiş ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.  Terim'in ocak ayında mutlaka takıma takviye istediği ve sezon başı harcanan büyük paralar nedeniyle kulübü zora sokmadan, ince eleyeip sık dokuyarak transfer yapmayı planladığı bildirildi.

Bonservis bedeli yaklaşık 1,5 milyon euro olan Holzhauser, Galatasaray yönetimini de maddi açıdan hiç zorlamayacak bir oyuncu niteliğinde. 

Sol ayaklı olan ve 1,93'lük boyuyla orta sahada hem ön libero hem de ileriye dönük oynayabilen Avusturyalı oyuncu, hava toplarında da hakimiyetiyle biliniyor. 

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