Fatih Terim onu sordu: Raphael Holzhauser

MALİYETİ AZ GENÇ OYUNCU

Erdinç Şahin

'de son haftayı bu sezonun flaş ekibikarşısında galibiyetle kapatan ve devre arasına moralli giren'da'in istediği oyunculardan birinin Avusturya Wien'liolduğu öğrenildi.24 yaşındaki Holzhauser'i geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'la anılmış, hatta dönemin teknik direktörü Riekerink de oyuncuya onay vermiş ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti. Terim'in ocak ayında mutlaka takıma takviye istediği ve sezon başı harcanan büyük paralar nedeniyle kulübü zora sokmadan, ince eleyeip sık dokuyarak transfer yapmayı planladığı bildirildi.Bonservis bedeli yaklaşık 1,5 milyon euro olan Holzhauser, Galatasaray yönetimini de maddi açıdan hiç zorlamayacak bir oyuncu niteliğinde.Sol ayaklı olan ve 1,93'lük boyuyla orta sahada hem ön libero hem de ileriye dönük oynayabilen Avusturyalı oyuncu, hava toplarında da hakimiyetiyle biliniyor.