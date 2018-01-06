Fatih Terim ve iki büyük sürprizi!

ELMANDER VE HAMİT'LE DE GÖRÜŞÜYOR

Erdinç Şahin

ve'tan sonra 2 eski öğrencisi ile daha bugünbir araya geldi. Terim,veile görüştü. Galatasaraylı bu iki eski yıldızı da ekibine dahil etmek isteyen'inikilisi için planları ise farklı.'ı, futbolcu ve rakip analizi olarak görev vermeyi planladığı ortaya çıktı. Necati Ateş'i, oyuncu ve rakip izleme komitesinde ilk olarak görev vermeyi düşünen Terim, eski öğrencisinin antrenör olarak tecrübe kazanması adına bu görüşmede altyapıda görev verdi.takımından sorumlu olacak veile sık sık tecrübe kazanmak adına antrenmanlara da katılacak.Buna göre'ın, rakip-oyuncu izleme komitesinde olacağı,'in zaman zaman bu isimleri de antrenmanların içine dahil edeceği belirtildi. Bu arada Terim, diğer taraftan futbol hayatlarını noktalayan iki eski öğrencisi'u da teknik kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.İki ismin de Terim'in teknik kadrosunda yer almasına artık kesin gözle bakılıyor. Bu hamleler ile birlikte Terim'in, 2011-13 yılları arasında şampiyonluk yaşadığı 4 futbolcusu ve 3 yardımcısı da teknik ekibinde yeniden buluşmuş olacak.