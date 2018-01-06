Fatih Terim ve iki büyük sürprizi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, Taffarel
, Ümit Davala
ve Hasan Şaş
'tan sonra 2 eski öğrencisi ile daha bugün Florya'da
bir araya geldi. Terim, Necati Ateş
ve Gökhan Zan
ile görüştü. Galatasaraylı bu iki eski yıldızı da ekibine dahil etmek isteyen Fatih Terim
'in Necati-Gökhan
ikilisi için planları ise farklı.
Fatih Terim'in, Necati Ateş ve Gökhan Zan
'ı, futbolcu ve rakip analizi olarak görev vermeyi planladığı ortaya çıktı. Necati Ateş'i, oyuncu ve rakip izleme komitesinde ilk olarak görev vermeyi düşünen Terim, eski öğrencisinin antrenör olarak tecrübe kazanması adına bu görüşmede altyapıda görev verdi. Necati Ateş, Galatasaray U-14
takımından sorumlu olacak ve Fatih Terim
ile sık sık tecrübe kazanmak adına antrenmanlara da katılacak.
ELMANDER VE HAMİT'LE DE GÖRÜŞÜYOR
Buna göre Necati Ateş ve Gökhan Zan
'ın, rakip-oyuncu izleme komitesinde olacağı, Teknik Direktör Fatih Terim
'in zaman zaman bu isimleri de antrenmanların içine dahil edeceği belirtildi. Bu arada Terim, diğer taraftan futbol hayatlarını noktalayan iki eski öğrencisi Johan Elmander ve Hamit Altıntop
'u da teknik kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.
İki ismin de Terim'in teknik kadrosunda yer almasına artık kesin gözle bakılıyor. Bu hamleler ile birlikte Terim'in, 2011-13 yılları arasında şampiyonluk yaşadığı 4 futbolcusu ve 3 yardımcısı da teknik ekibinde yeniden buluşmuş olacak.
Hürriyet
Erdinç Şahin