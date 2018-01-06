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Fatih Terim ve iki büyük sürprizi!

Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Terim dönemi başladı. Florya'da da değişikliğe giden tecrübeli teknik adam Florya'ya iki efsane ismi getirecek.

Fatih Terim ve iki büyük sürprizi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimTaffarelÜmit Davala ve Hasan Şaş'tan sonra 2 eski öğrencisi ile daha bugün Florya'da bir araya geldi. Terim, Necati Ateş ve Gökhan Zan ile görüştü. Galatasaraylı bu iki eski yıldızı da ekibine dahil etmek isteyen Fatih Terim'in Necati-Gökhan ikilisi için planları ise farklı.

Fatih Terim'in, Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı, futbolcu ve rakip analizi olarak görev vermeyi planladığı ortaya çıktı. Necati Ateş'i, oyuncu ve rakip izleme komitesinde ilk olarak görev vermeyi düşünen Terim, eski öğrencisinin antrenör olarak tecrübe kazanması adına bu görüşmede altyapıda görev verdi. Necati Ateş, Galatasaray U-14 takımından sorumlu olacak ve Fatih Terim ile sık sık tecrübe kazanmak adına antrenmanlara da katılacak.
 

ELMANDER VE HAMİT'LE DE GÖRÜŞÜYOR


Buna göre Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın, rakip-oyuncu izleme komitesinde olacağı, Teknik Direktör Fatih Terim'in zaman zaman bu isimleri de antrenmanların içine dahil edeceği belirtildi. Bu arada Terim, diğer taraftan futbol hayatlarını noktalayan iki eski öğrencisi Johan Elmander ve Hamit Altıntop'u da teknik kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.

İki ismin de Terim'in teknik kadrosunda yer almasına artık kesin gözle bakılıyor. Bu hamleler ile birlikte Terim'in, 2011-13 yılları arasında şampiyonluk yaşadığı 4 futbolcusu ve 3 yardımcısı da teknik ekibinde yeniden buluşmuş olacak.

Hürriyet


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