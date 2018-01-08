Fatih Terim, Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli bir arada

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim
, Antalya'da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)
ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri
kapsamındaki Futbol Endüstrisi Forum
ve Fuarı'na (FIFEX)
katıldı. Terim, fuarda futbol endüstrisi içerisinde yer alan farklı sektörde marka, kişi ve kurumlara ait standları gezdi. Terim burada, stant görevlileriyle fotoğraf çektirdi.
Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli
ile bir araya gelen Terim, kısa süre sohbet etti. Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisi Ergün Penbe ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
ile de kısa süre görüştü. Bir stantta Terim'e, aslan şeklinde yapıştırıcı hediye edildi.
Terim daha sonra fuar alanından ayrıldı.
Erdinç Şahin