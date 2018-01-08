Fatih Terim, Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli bir arada

Erdinç Şahin

Tecrübeli teknik adamveişbirliğiyle düzenlenenkapsamındakivekatıldı. Terim, fuarda futbol endüstrisi içerisinde yer alan farklı sektörde marka, kişi ve kurumlara ait standları gezdi. Terim burada, stant görevlileriyle fotoğraf çektirdi.ile bir araya gelen Terim, kısa süre sohbet etti. Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisiile de kısa süre görüştü. Bir stantta Terim'e, aslan şeklinde yapıştırıcı hediye edildi.Terim daha sonra fuar alanından ayrıldı.