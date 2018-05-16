O dönemki adıyla UEFA Kupası olan, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı olan Galatasaray'ın, tarihi başarısının üzerinden 18 yıl geçti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak UEFA Kupası zaferinin 18. yılını kutladı.

İmparator, paylaşımında "Biz 17 Mayıs’ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. #NiceKupalara" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı: